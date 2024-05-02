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Мишустин утвердил концепцию развития автотуризма до 2035 года

Цель проекта – повышение доступности туристических объектов и качества услуг
Екатерина Щербинина
Unsplash

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 г. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Цели концепции – повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса, а также создание возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.

«Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 мая.

Он также призвал задействовать в выполнении концепции все российские субъекты, включая самые удаленные регионы.

Первый этап документа должен быть выполнен в 2024–2025 гг. В этот период планируется разработка предложений о новых мерах господдержки и условий для развития сопутствующей инфраструктуры, определение автомобильных туристических маршрутов и их синхронизация с планами по развитию дорог. Также на первом этапе необходимо создать интерактивную карту-схему автомаршрутов, в том числе пилотного Санкт-Петербург – Владивосток.

На втором этапе, в течение 2025–2035 гг., планируется работать над приростом сети маршрутов и объектов инфраструктуры, формированием банка земельных участков под размещение площадок для отдыха, объектов дорожного сервиса, кемпингов, а также совершенствованием нормативно-правовой базы и обеспечением обратной связи для оценок от автотуристов.

Все мероприятия будут реализованы за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников. До 25 декабря Минэкономразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти должны представить кабмину проект программы развития автомобильного туризма.

Поручение о подготовке концепции ровно год назад правительству дал президент РФ Владимир Путин. Документ должен был быть разработан и утвержден к 15 июня 2023 г., ответственным назначен Мишустин. После пропуска этого срока, 28 июня, Путин попросил ускорить работу над концепцией, поскольку «для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий», говорил он в Дагестане во время совещания по вопросам развития туризма.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2024 г. внутри России ожидается увеличение числа турпоездок на 8,6% до 84 млн. По его словам, с начала года сохраняется устойчивый рост спроса на внутреннем туристическом рынке. Так, за январь – февраль число поездок увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 г.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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