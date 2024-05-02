Мишустин утвердил концепцию развития автотуризма до 2035 года

Мишустин утвердил концепцию развития автотуризма до 2035 годаЦель проекта – повышение доступности туристических объектов и качества услуг
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 г. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Цели концепции – повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса, а также создание возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.
«Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 мая.
Он также призвал задействовать в выполнении концепции все российские субъекты, включая самые удаленные регионы.
Первый этап документа должен быть выполнен в 2024–2025 гг. В этот период планируется разработка предложений о новых мерах господдержки и условий для развития сопутствующей инфраструктуры, определение автомобильных туристических маршрутов и их синхронизация с планами по развитию дорог. Также на первом этапе необходимо создать интерактивную карту-схему автомаршрутов, в том числе пилотного Санкт-Петербург – Владивосток.
На втором этапе, в течение 2025–2035 гг., планируется работать над приростом сети маршрутов и объектов инфраструктуры, формированием банка земельных участков под размещение площадок для отдыха, объектов дорожного сервиса, кемпингов, а также совершенствованием нормативно-правовой базы и обеспечением обратной связи для оценок от автотуристов.
Все мероприятия будут реализованы за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных источников. До 25 декабря Минэкономразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти должны представить кабмину проект программы развития автомобильного туризма.
Поручение о подготовке концепции ровно год назад правительству дал президент РФ Владимир Путин. Документ должен был быть разработан и утвержден к 15 июня 2023 г., ответственным назначен Мишустин. После пропуска этого срока, 28 июня, Путин попросил ускорить работу над концепцией, поскольку «для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий», говорил он в Дагестане во время совещания по вопросам развития туризма.
В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2024 г. внутри России ожидается увеличение числа турпоездок на 8,6% до 84 млн. По его словам, с начала года сохраняется устойчивый рост спроса на внутреннем туристическом рынке. Так, за январь – февраль число поездок увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 г.