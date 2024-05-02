Мишустин утвердил концепцию развития автотуризма до 2035 года

В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2024 г. внутри России ожидается увеличение числа турпоездок на 8,6% до 84 млн. По его словам, с начала года сохраняется устойчивый рост спроса на внутреннем туристическом рынке. Так, за январь – февраль число поездок увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 г.