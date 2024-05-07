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Минпромторг и Росстандарт хотят актуализировать советские стандарты электроники

Это должно расширить экспортный потенциал и ускорить производство
Кристина Холупова
Отечественные стандарты для электроники не менялись с доинтернетных времен/ Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг и Росстандарт совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и производителями электроники разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом «Ведомостям» рассказали ректор Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта Александр Зажигалкин и руководитель Центра технического регулирования ВШЭ Вячеслав Попов, принимающий участие в разработке документа. По словам Зажигалкина, новая концепция должна быть утверждена в 2024 г. Представитель Минпромторга перенаправил запрос в Росстандарт.

МЭК – всемирная организация по стандартизации электроники, в которую входит более сотни стран, включая Россию, США, Южную Корею и др. Миссия МЭК состоит в унификации систем оценки соответствия для обеспечения безопасности, эффективности, надежности и совместимости электронных устройств при международной торговле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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