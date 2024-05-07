Минпромторг и Росстандарт хотят актуализировать советские стандарты электроники

Минпромторг и Росстандарт совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и производителями электроники разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом «Ведомостям» рассказали ректор Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта Александр Зажигалкин и руководитель Центра технического регулирования ВШЭ Вячеслав Попов, принимающий участие в разработке документа. По словам Зажигалкина, новая концепция должна быть утверждена в 2024 г. Представитель Минпромторга перенаправил запрос в Росстандарт.