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/ Экономика

Как отразится на курсе рубля повышение продаж валюты в мае в 10 раз

В этом месяце Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов
Софья Ермакова
Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

Нефтегазовые доходы федерального бюджета (НГД) в апреле 2024 г. составили 1,23 трлн руб., следует из данных Минфина. Сумма оказалась на 78,5 млрд руб. (или на 6%) меньше, чем в марте, но на 581,5 млрд руб. (или в 1,9 раза) больше, чем в прошлом апреле. Объем дополнительных НГД (цена отсечения Urals определена в $60/барр.) достиг 77,1 млрд руб.

В мае Минфин ожидает получить дополнительные НГД в размере 183,58 млрд руб. В связи с этим министерство должно пополнить фонд национального благосостояния на сумму 110,94 млрд руб. в период с 8 мая по 6 июня (по 5,55 млрд руб. в день). Но фактически эти операции производиться не будут, так как у ЦБ (агент правительства) накопились обязательства по продаже юаней. В рамах нерегулярных операций в первом полугодии 2024 г. Банк России ежедневно покупает 11,8 млрд руб. Так как они суммируются с регулярными, ЦБ в мае будет продавать по 6,2 млрд руб. в день. Это в 10 раз больше, чем в апреле, – тогда ежедневная сумма составляла 0,6 млрд руб. в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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