Как отразится на курсе рубля повышение продаж валюты в мае в 10 раз

Как отразится на курсе рубля повышение продаж валюты в мае в 10 разВ этом месяце Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов
Нефтегазовые доходы федерального бюджета (НГД) в апреле 2024 г. составили 1,23 трлн руб., следует из данных Минфина. Сумма оказалась на 78,5 млрд руб. (или на 6%) меньше, чем в марте, но на 581,5 млрд руб. (или в 1,9 раза) больше, чем в прошлом апреле. Объем дополнительных НГД (цена отсечения Urals определена в $60/барр.) достиг 77,1 млрд руб.
В мае Минфин ожидает получить дополнительные НГД в размере 183,58 млрд руб. В связи с этим министерство должно пополнить фонд национального благосостояния на сумму 110,94 млрд руб. в период с 8 мая по 6 июня (по 5,55 млрд руб. в день). Но фактически эти операции производиться не будут, так как у ЦБ (агент правительства) накопились обязательства по продаже юаней. В рамах нерегулярных операций в первом полугодии 2024 г. Банк России ежедневно покупает 11,8 млрд руб. Так как они суммируются с регулярными, ЦБ в мае будет продавать по 6,2 млрд руб. в день. Это в 10 раз больше, чем в апреле, – тогда ежедневная сумма составляла 0,6 млрд руб. в день.