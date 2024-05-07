Как отразится на курсе рубля повышение продаж валюты в мае в 10 раз

В мае Минфин ожидает получить дополнительные НГД в размере 183,58 млрд руб. В связи с этим министерство должно пополнить фонд национального благосостояния на сумму 110,94 млрд руб. в период с 8 мая по 6 июня (по 5,55 млрд руб. в день). Но фактически эти операции производиться не будут, так как у ЦБ (агент правительства) накопились обязательства по продаже юаней. В рамах нерегулярных операций в первом полугодии 2024 г. Банк России ежедневно покупает 11,8 млрд руб. Так как они суммируются с регулярными, ЦБ в мае будет продавать по 6,2 млрд руб. в день. Это в 10 раз больше, чем в апреле, – тогда ежедневная сумма составляла 0,6 млрд руб. в день.