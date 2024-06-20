Крупные компании назвали риски перехода на налоговый мониторинг

В частности, бизнес увидел необходимость переобучения или замены сотрудников, отвечающих за исчисление и уплату компанией налогов, также у компаний возникли вопросы к администрированию. Устранение этих проблем потребует серьезных трудовых и финансовых затрат, считают 32% респондентов. Еще 14% полагают, что механизм отрицательно отразится на размере их налоговых обязательств. 9% опрошенных компаний отмечают, что не перешли бы на НМ, если бы заранее знали о «подводных камнях» такой формы контроля. Эта группа респондентов наиболее высоко оценивает технологические риски, среди которых быстрая и непредсказуемая смена технологических требований, затруднения при планировании затрат, связанных с нововведениями, существенные затраты на программное обеспечение (ПО) и необходимость доработки системы внутреннего контроля предприятия.