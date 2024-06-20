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/ Экономика

Крупные компании назвали риски перехода на налоговый мониторинг

568 организаций пользуются этим режимом
Дарья Мосолкина
Александр Кряжев / РИА Новости

Почти треть компаний (32%), присоединившихся к налоговому мониторингу (НМ), обнаружили минусы механизма. 68% участников НМ ответили, что в режиме нет скрытых рисков, но есть очевидные повышенные требования к прозрачности процессов учета и отчетности. Такие выводы содержатся в опросе, проведенном по заказу компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, бывшая Deloitte).

В частности, бизнес увидел необходимость переобучения или замены сотрудников, отвечающих за исчисление и уплату компанией налогов, также у компаний возникли вопросы к администрированию. Устранение этих проблем потребует серьезных трудовых и финансовых затрат, считают 32% респондентов. Еще 14% полагают, что механизм отрицательно отразится на размере их налоговых обязательств. 9% опрошенных компаний отмечают, что не перешли бы на НМ, если бы заранее знали о «подводных камнях» такой формы контроля. Эта группа респондентов наиболее высоко оценивает технологические риски, среди которых быстрая и непредсказуемая смена технологических требований, затруднения при планировании затрат, связанных с нововведениями, существенные затраты на программное обеспечение (ПО) и необходимость доработки системы внутреннего контроля предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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