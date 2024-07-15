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«Роснано» договорилась с банками о дисконте и погасила кредиты

Компания перейдет от распродажи активов к инвестициям в новые проекты
Дмитрий Гринкевич
Значительная часть задолженности сформировалась в том числе благодаря манипуляциям с отчетностью, к которым прибег предыдущий менеджмент компании для привлечения новых займов/ Алексей Орлов / Ведомости

«Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Представитель компании подтвердил информацию. Он отметил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. (тогда у госкомпании впервые с ее основания поменялось руководство). Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы.

«В 2024 г. достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств, что позволило прервать неорганичную для венчурного бизнеса «кредитную схему» со стоимостью обслуживания долга более 12 млрд руб. в год», – добавил представитель «Роснано». Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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