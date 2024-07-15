«Роснано» договорилась с банками о дисконте и погасила кредиты

«Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. Представитель компании подтвердил информацию. Он отметил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. (тогда у госкомпании впервые с ее основания поменялось руководство). Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы.