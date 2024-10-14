ТПП могут наделить полномочиями по подтверждению происхождения импортных товаров

Первоначально с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вынужденные платить повышенную ввозную пошлину на товары, происхождение которых для таможни сомнительно. ФТС, в свою очередь, «выражает заинтересованность» в подготовке нормативной базы для реализации такого механизма, указано в документе. Обсуждение вопроса на комиссии подтвердила «Ведомостям» член Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС, эксперт «Деловой России» Анастасия Чурсина.