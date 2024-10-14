ТПП могут наделить полномочиями по подтверждению происхождения импортных товаров

ТПП могут наделить полномочиями по подтверждению происхождения импортных товаровСейчас импортеры не всегда могут доказать, что ввозят продукцию из дружественных стран
Минэкономразвития совместно с Минпромторгом обсуждают возможность наделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров. Это следует из протокола заседания комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при Федеральной таможенной службе (ФТС; документ есть у «Ведомостей»).
Первоначально с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вынужденные платить повышенную ввозную пошлину на товары, происхождение которых для таможни сомнительно. ФТС, в свою очередь, «выражает заинтересованность» в подготовке нормативной базы для реализации такого механизма, указано в документе. Обсуждение вопроса на комиссии подтвердила «Ведомостям» член Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС, эксперт «Деловой России» Анастасия Чурсина.