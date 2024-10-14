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ТПП могут наделить полномочиями по подтверждению происхождения импортных товаров

Сейчас импортеры не всегда могут доказать, что ввозят продукцию из дружественных стран
Дарья Мосолкина
Наделение ТПП (на фото – ее руководитель Сергей Катырин) полномочиями по подтверждению происхождения иностранных товаров может стать хорошим решением, только если палата будет идти навстречу предпринимателям/ Евгений Биятов / РИА Новости

Минэкономразвития совместно с Минпром­торгом обсуждают возможность наделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров. Это следует из протокола заседания комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при Федеральной таможенной службе (ФТС; документ есть у «Ведомостей»).

Первоначально с таким предложением выступили участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вынужденные платить повышенную ввозную пошлину на товары, происхождение которых для таможни сомнительно. ФТС, в свою очередь, «выражает заинтересованность» в подготовке нормативной базы для реализации такого механизма, указано в документе. Обсуждение вопроса на комиссии подтвердила «Ведомостям» член Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС, эксперт «Деловой России» Анастасия Чурсина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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