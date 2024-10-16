Налоговые IT-льготы смогут получить и производители печатных плат

Российские производители печатных плат получат налоговые льготы. Ранее они были лишены этой возможности, из-за того что их продукция не была внесена в Общероссийской классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Но в конце сентября «печатные платы» были добавлены в этот список, следует из приказа Росстандарта от 26 сентября (есть в распоряжении «Ведомостей»). Дата введения в действие изменения – 1 ноября 2024 г., уточнил представитель Росстандарта.