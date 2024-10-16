Минэк определил ответственность маркетплейсов за нарушение интеллектуальных прав

Оператор не будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав в том случае, если выполнено хотя бы одно из условий ч. 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса (ГК) об особенностях ответственности информационного посредника (в данном случае маркетплейса. – «Ведомости»). Первое – оператор не знал и не должен был знать о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Второе – он все же узнал, но в таком случае принял «необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав». В статье ГК также уточняется, что перечень таких мер и порядок их осуществления могут быть установлены отдельным законом.