ВС запретил уменьшать НДФЛ на сумму уплаченного фиктивными самозанятыми налога

ВС запретил уменьшать НДФЛ на сумму уплаченного фиктивными самозанятыми налогаНовый подход противоречит более ранним позициям Верховного суда по аналогичным делам, считают юристы
Верховный суд (ВС) по итогу рассмотрения резонансного дела о расчете доначисленного НДФЛ предпринимателю, использующему труд фиктивных самозанятых, отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение, следует из информации на сайте арбитражных судов. ВС встал на сторону налогового органа, проигравшего дело в трех предыдущих инстанциях, признав недопустимой налоговую реконструкцию (метод расчета доначислений бизнесу, основанный на реальном экономическом смысле) в случаях, когда вместо НДФЛ в бюджет был уплачен налог на профдоход (НПД).
Согласно фабуле дела, описанной в судебном акте, межрайонная налоговая инспекция № 28 по Челябинской области провела камеральные проверки в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) Фарита Садыкова и установила, что тот сотрудничал с гражданами в статусе самозанятых, прикрывая тем самым «фактические трудовые отношения», чтобы уклоняться от уплаты НДФЛ. Ему, как налоговому агенту, было начислено 2,6 млн руб. подоходного налога, два штрафа – 65 000 и 181 321 руб., а также страховые взносы на сумму 3,6 млн руб.