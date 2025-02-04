ВС запретил уменьшать НДФЛ на сумму уплаченного фиктивными самозанятыми налога

Согласно фабуле дела, описанной в судебном акте, межрайонная налоговая инспекция № 28 по Челябинской области провела камеральные проверки в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) Фарита Садыкова и установила, что тот сотрудничал с гражданами в статусе самозанятых, прикрывая тем самым «фактические трудовые отношения», чтобы уклоняться от уплаты НДФЛ. Ему, как налоговому агенту, было начислено 2,6 млн руб. подоходного налога, два штрафа – 65 000 и 181 321 руб., а также страховые взносы на сумму 3,6 млн руб.