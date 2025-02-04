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ВС запретил уменьшать НДФЛ на сумму уплаченного фиктивными самозанятыми налога

Новый подход противоречит более ранним позициям Верховного суда по аналогичным делам, считают юристы
Дарья Мосолкина
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд (ВС) по итогу рассмотрения резонансного дела о расчете доначисленного НДФЛ предпринимателю, использующему труд фиктивных самозанятых, отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение, следует из информации на сайте арбитражных судов. ВС встал на сторону налогового органа, проигравшего дело в трех предыдущих инстанциях, признав недопустимой налоговую реконструкцию (метод расчета доначислений бизнесу, основанный на реальном экономическом смысле) в случаях, когда вместо НДФЛ в бюджет был уплачен налог на профдоход (НПД).

Согласно фабуле дела, описанной в судебном акте, межрайонная налоговая инспекция № 28 по Челябинской области провела камеральные проверки в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) Фарита Садыкова и установила, что тот сотрудничал с гражданами в статусе самозанятых, прикрывая тем самым «фактические трудовые отношения», чтобы уклоняться от уплаты НДФЛ. Ему, как налоговому агенту, было начислено 2,6 млн руб. подоходного налога, два штрафа – 65 000 и 181 321 руб., а также страховые взносы на сумму 3,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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