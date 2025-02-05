Рупия падает под давлением оттока капитала

Курс рупии падает до исторических минимумов на фоне укрепления доллара и оттока капитала из экономики Индии. Стоимость индийской валюты второй день подряд находится на минимальных значениях. 3 февраля на бирже ICE котировки превысили 87,28 рупии/$ в 6.52 мск, что стало историческим рекордом, но к закрытию опустились до 86,92. На следующий день, 4 февраля, курс продолжил падать и к 18.30 мск составлял 87 рупий/$. С начала года курс прибавил 1,8%.