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Рупия падает под давлением оттока капитала

В ситуации неопределенности инвесторы предпочитают долларовые активы, говорят эксперты
Ксения Котченко
Илья Лакстыгал
NASIR KACHROO / NurPhoto via AFP
NASIR KACHROO / NurPhoto via AFP

Курс рупии падает до исторических минимумов на фоне укрепления доллара и оттока капитала из экономики Индии. Стоимость индийской валюты второй день подряд находится на минимальных значениях. 3 февраля на бирже ICE котировки превысили 87,28 рупии/$ в 6.52 мск, что стало историческим рекордом, но к закрытию опустились до 86,92. На следующий день, 4 февраля, курс продолжил падать и к 18.30 мск составлял 87 рупий/$. С начала года курс прибавил 1,8%.

В последние дни давление усилилось в отношении валют как развитых, так и развивающихся стран относительно доллара из-за введения новой администрацией президента США импортных пошлин в отношении Мексики, Канады и Китая, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Усиление торговой напряженности на международном рынке создает риски для глобального экономического роста, что снижает аппетит к рисковым активам, в том числе к мягким валютам, таким как рупия, ведет к падению ее курса, объясняет Попцова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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