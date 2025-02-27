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/ Экономика

ФНС ожидает регистрации 18 млн самозанятых к 2029 году

При этом темпы прироста их численности начнут снижаться уже с текущего года
Дарья Мосолкина
Проблема перетекания кадров из традиционных трудовых отношений в самозанятость будет выравниваться по мере увеличения производительности, автоматизации производств и простейших услуг
Проблема перетекания кадров из традиционных трудовых отношений в самозанятость будет выравниваться по мере увеличения производительности, автоматизации производств и простейших услуг / Андрей Гордеев / Ведомости

Число граждан со статусом самозанятых к началу 2029 г. – сроку окончания эксперимента по введению спецрежима «Налог на профессиональный доход» (НПД) – превысит 18 млн человек. Это следует из прогнозных данных Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных к совещанию в Совете Федерации по вопросу пенсионного обеспечения самозанятых, которое прошло в начале февраля. «Ведомости» ознакомились с документом. По официальным данным ведомства на 1 января, число самозанятых достигло 12,17 млн граждан, к началу 2026 г., по прогнозу ФНС, их будет 14,49 млн, к началу 2027 г. – 16,67 млн.

Рост показателя начнет замедляться уже с этого года, следует из данных ФНС. Если с 2022 по 2024 г. он составлял в среднем 3 млн новых плательщиков в год, то уже в 2025–2026 гг. ежегодные темпы роста будут чуть выше 2 млн. За весь 2027 год в России прирост числа плательщиков налога на профдоход составит менее 1,5 млн человек, в последний же год действия эксперимента статус получат лишь 180 000 человек, прогнозирует налоговая служба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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