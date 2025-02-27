ФНС ожидает регистрации 18 млн самозанятых к 2029 году

Рост показателя начнет замедляться уже с этого года, следует из данных ФНС. Если с 2022 по 2024 г. он составлял в среднем 3 млн новых плательщиков в год, то уже в 2025–2026 гг. ежегодные темпы роста будут чуть выше 2 млн. За весь 2027 год в России прирост числа плательщиков налога на профдоход составит менее 1,5 млн человек, в последний же год действия эксперимента статус получат лишь 180 000 человек, прогнозирует налоговая служба.