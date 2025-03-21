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Плановое задание для таможенных органов по сборам выросло на 11%

В 2024 году оно исполнено на 99%
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Прогнозное задание по поступлениям в федеральный бюджет для таможенных органов в 2025 г. достигнет 8,1 трлн руб., сообщил глава ведомства Валерий Пикалев в ходе выступления на ежегодной коллегии ФТС 21 марта. KPI службы вырастет на 11% по сравнению с прошлым годом – тогда он составил 7,3 трлн руб. 75% будущих отчислений должен обеспечить импорт, 14% – экспорт, еще 11% – прочие платежи. Министр финансов Антон Силуанов назвал задание для ФТС «напряженным», предупредив, что его выполнению будут мешать сокращение объемов импорта, укрепление курса рубля, а также высокая ключевая ставка. При этом он выразил уверенность в том, что служба выполнит KPI. По его словам, задание на 2024 г. было исполнено ФТС на 99%. 

По данным Банка России, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 г. (превышение экспорта над импортом) составило $122,6 млрд. Стоимостный объем экспорта достиг $417,2 млрд, импорта – $294,5 млрд. В IV квартале профицит уменьшился примерно до $20 млрд по сравнению с более чем $31 млрд за аналогичный период 2023 г. 

Силуанов также обозначил основные задачи ведомства в будущем году. Среди них, помимо выполнения прогнозного задания, совершенствование единых для ЕАЭС стоимостных индикаторов риска, а также внедрение, в том числе на национальном уровне, новых правил регулирования электронной торговли, которые еще не вступили в силу в ЕАЭС. В декабре 2023 г. страны Союза одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. После их вступления в силу в отношении товаров e-commerce будет введена единая импортная пошлина, а порог беспошлинного ввоза начнет постепенно снижаться вплоть до полного обнуления. В октябре статс-секретарь заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил о том, что после того как новые правила начнут работать, к таким товарам в России начнут применяться общие правила налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых электронными магазинами из-за рубежа. Сейчас такая продукция приравнена к вещам для личного пользования и не облагается НДС. 

Силуанов считает целесообразным развивать эксперимент ФТС по внедрению таможенного мониторинга, запущенный в апреле 2023 г. Согласно его условиям, компании – участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – предоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, а взамен получают индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками. В конце июня правительство пересмотрело условия эксперимента: он был продлен с 1 ноября 2024 г. еще на год, а круг его потенциальных пользователей расширился. Несмотря на это к таможенному мониторингу присоединилось только два участника ВЭД, писали «Ведомости» 8 августа. 

Аудитор Счетной палаты (СП) Андрей Батуркин, выступая на коллегии, отметил, что взаимодействие ФТС и контрольного ведомства стало налаживаться и принесло конкретные результаты по итогу 2024 г. Из 96 млрд руб., возвращенных по итогу контрольных мероприятий СП в бюджет, более 55 млрд представляют собой итог скоординированной работы двух ведомств. Из этой суммы 32 млрд руб. возвращены в бюджет по итогам проверок после выпуска товаров за 2023 г., добавил он. Счетная палата критиковала таможенные органы за излишне мягкий подход к проверке импортеров, отнесенных к низкому уровню риска (НУР), писали «Ведомости» 12 марта 2024 г. В отчете за 2023 г. аудиторы указали, что ФТС после перехода на риск-ориентированный подход не изменила контроль «на этап после выпуска», что привело к отсутствию «полномасштабного и регулярного» контроля за такими участниками ВЭД, из-за чего основной объем перемещенных ими товаров не был проверен.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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