Плановое задание для таможенных органов по сборам выросло на 11%

Силуанов также обозначил основные задачи ведомства в будущем году. Среди них, помимо выполнения прогнозного задания, совершенствование единых для ЕАЭС стоимостных индикаторов риска, а также внедрение, в том числе на национальном уровне, новых правил регулирования электронной торговли, которые еще не вступили в силу в ЕАЭС. В декабре 2023 г. страны Союза одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. После их вступления в силу в отношении товаров e-commerce будет введена единая импортная пошлина, а порог беспошлинного ввоза начнет постепенно снижаться вплоть до полного обнуления. В октябре статс-секретарь заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил о том, что после того как новые правила начнут работать, к таким товарам в России начнут применяться общие правила налогообложения, включая взимание НДС со всех реализуемых электронными магазинами из-за рубежа. Сейчас такая продукция приравнена к вещам для личного пользования и не облагается НДС.