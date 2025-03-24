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Правкомиссия одобрила изменение подхода к определению стоимости доли в ООО

Участник при выходе из владения сможет потребовать выплаты исходя из ее рыночной цены
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доли участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) будут оценивать по ее рыночной стоимости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 24 марта одобрила законопроект, который меняет порядок оценки стоимости компании при выходе одного из совладельцев из капитала. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к комиссии. Разработанные Минэкономразвития поправки предлагается внести в профильный федеральный закон – «Об ООО» (есть у «Ведомостей»).

Согласно документу, покидающий компанию участник сможет обратиться с заявлением о выплате ему действительной стоимости доли в размере, равной ее рыночной цене. Сейчас общество при выходе участника определяет так называемую балансовую стоимость (часть цены чистых активов общества, пропорциональную размеру доли). Подать заявление можно будет до истечения обязанности ООО по выплате – с этого момента цена не может быть ниже рыночной, указано в законопроекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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