Правкомиссия одобрила изменение подхода к определению стоимости доли в ООО

Правкомиссия одобрила изменение подхода к определению стоимости доли в ОООУчастник при выходе из владения сможет потребовать выплаты исходя из ее рыночной цены
Доли участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) будут оценивать по ее рыночной стоимости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 24 марта одобрила законопроект, который меняет порядок оценки стоимости компании при выходе одного из совладельцев из капитала. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к комиссии. Разработанные Минэкономразвития поправки предлагается внести в профильный федеральный закон – «Об ООО» (есть у «Ведомостей»).
Согласно документу, покидающий компанию участник сможет обратиться с заявлением о выплате ему действительной стоимости доли в размере, равной ее рыночной цене. Сейчас общество при выходе участника определяет так называемую балансовую стоимость (часть цены чистых активов общества, пропорциональную размеру доли). Подать заявление можно будет до истечения обязанности ООО по выплате – с этого момента цена не может быть ниже рыночной, указано в законопроекте.