Правкомиссия одобрила изменение подхода к определению стоимости доли в ООО

Доли участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) будут оценивать по ее рыночной стоимости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 24 марта одобрила законопроект, который меняет порядок оценки стоимости компании при выходе одного из совладельцев из капитала. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к комиссии. Разработанные Минэкономразвития поправки предлагается внести в профильный федеральный закон – «Об ООО» (есть у «Ведомостей»).