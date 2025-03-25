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Правительство поддержало обнуление НДС для производителей беспилотников

Мера будет актуальна для развития рынка, считает бизнес
Анастасия Бойко
Анна Устинова
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кабмин одобрил предложение депутатов обнулить НДС для производителей беспилотников, следует из проекта заключений и официальных отзывов правительства к заседанию комиссии по законопроектной деятельности (документ есть у «Ведомостей»). Авторы законопроекта – депутаты Госдумы Надежда Школкина, Андрей Картаполов и Глеб Хор (все – «Единая Россия») предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предполагается, что нулевая ставка будет действовать при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и комплектующих изделий к ним. Льгота будет способствовать развитию внутреннего рынка беспилотных авиационных систем (БАС) в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, говорится в отзыве.

Инициативу поддержали Минфин, Минпромторг, Минтранс и Минюст, отмечается в документе. У Минэкономразвития были замечания к законопроекту, которые позже были урегулированы на совещании у вице-премьера Виталия Савельева, следует из отзыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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