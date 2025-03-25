Правительство поддержало обнуление НДС для производителей беспилотников

Кабмин одобрил предложение депутатов обнулить НДС для производителей беспилотников, следует из проекта заключений и официальных отзывов правительства к заседанию комиссии по законопроектной деятельности (документ есть у «Ведомостей»). Авторы законопроекта – депутаты Госдумы Надежда Школкина, Андрей Картаполов и Глеб Хор (все – «Единая Россия») предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Предполагается, что нулевая ставка будет действовать при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и комплектующих изделий к ним. Льгота будет способствовать развитию внутреннего рынка беспилотных авиационных систем (БАС) в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, говорится в отзыве.