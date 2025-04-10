Регионам Арктической зоны спишут 81,35 млрд рублей долгов по кредитам

Лимит списания долгов по бюджетным кредитам регионам Арктической зоны составляет 81,35 млрд руб. Такие данные привела на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. По ее словам, ведомство получило заявки на списание от всех субъектов, входящих в Арктическую зону.