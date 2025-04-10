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Регионам Арктической зоны спишут 81,35 млрд рублей долгов по кредитам

Якутия направит высвобожденные средства на строительство моста через Лену
Александр Тихонов
Илья Тимин / РИА Новости
Илья Тимин / РИА Новости

Лимит списания долгов по бюджетным кредитам регионам Арктической зоны составляет 81,35 млрд руб. Такие данные привела на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. По ее словам, ведомство получило заявки на списание от всех субъектов, входящих в Арктическую зону.

В частности, Архангельской области положено списание 24,6 млрд руб., Ненецкому автономному округу (НАО) – 310 млн руб., Карелии – 12,3 млрд руб., Мурманской области – 7,8 млрд руб., Чукотскому автономному округу – 4,8 млрд руб., Якутии – 4,3 млрд руб. Минстрой, по словам Синичич, одобрил направление высвобожденных средств в результате списания задолженности Якутии на строительство мостового перехода через Лену в Якутске по заявке региональных властей. Общая стоимость строительства объекта оценивается в сумму свыше 130 млрд руб., проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Работы стартовали 17 октября 2024 г. и должны завершиться к концу 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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