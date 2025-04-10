Регионам Арктической зоны спишут 81,35 млрд рублей долгов по кредитам

Регионам Арктической зоны спишут 81,35 млрд рублей долгов по кредитамЯкутия направит высвобожденные средства на строительство моста через Лену
Лимит списания долгов по бюджетным кредитам регионам Арктической зоны составляет 81,35 млрд руб. Такие данные привела на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич. По ее словам, ведомство получило заявки на списание от всех субъектов, входящих в Арктическую зону.
В частности, Архангельской области положено списание 24,6 млрд руб., Ненецкому автономному округу (НАО) – 310 млн руб., Карелии – 12,3 млрд руб., Мурманской области – 7,8 млрд руб., Чукотскому автономному округу – 4,8 млрд руб., Якутии – 4,3 млрд руб. Минстрой, по словам Синичич, одобрил направление высвобожденных средств в результате списания задолженности Якутии на строительство мостового перехода через Лену в Якутске по заявке региональных властей. Общая стоимость строительства объекта оценивается в сумму свыше 130 млрд руб., проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Работы стартовали 17 октября 2024 г. и должны завершиться к концу 2028 г.