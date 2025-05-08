Нефтегазовые доходы бюджета не снизились, несмотря на падение цен на нефть

Доходы бюджета в целом в апреле составили 3,2 трлн руб., из них 2,14 трлн руб. – это ненефтегазовые доходы (ННГД), следует из расчета «Ведомостей» на основе данных Минфина. За январь – апрель ННГД были на уровне 8,5 трлн руб., что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин отмечает замедление поступления НДС в связи с ускоренным возмещением налога в первый месяц II квартала, но это не отразится на квартальной динамике поступлений. В целом траектория поступления ННГД формирует устойчивую базу значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, – это нашло отражение в поправках к бюджету, подготовленных Минфином.