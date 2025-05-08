Нефтегазовые доходы бюджета не снизились, несмотря на падение цен на нефть

Нефтегазовые доходы бюджета не снизились, несмотря на падение цен на нефтьПри этом Минфин нарастил дефицит до нового планового уровня
Нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в апреле оказались выше уровня марта – 1,086 трлн руб. после 1,081 трлн руб., следует из данных Минфина. Чуть меньше половины (489 млрд руб.) пришлось на выплату квартального НДД (налога на добавленный доход). Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составили 769 млрд руб., из которых 634 млрд руб. пришлось на нефть, 83 млрд – на газ, 53 млрд – на газовый конденсат. Экспортная пошлина в апреле принесла бюджету 18 млрд руб. в основном за счет газа. Выплаты нефтяникам по обратному акцизу, в том числе по топливному демпферу, (субсидии нефтяным компаниям из бюджета, которые выплачиваются в случае снижения цен на сырье) составили 192 млрд руб.
За четыре месяца НГД составили 3,727 трлн руб., что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минфин. Преимущественно это произошло вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 г. По данным Минэкономразвития, в апреле средняя цена российской нефти снизилась до $54,76/барр. после $58,99/барр. в марте.
Поступление НГД в январе – апреле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры, сообщил Минфин. В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития по итогам 2025 г. ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд руб., говорится в пресс-релизе Минфина. Обновленный прогноз правительства по средней цене на российскую нефть на 2025 г. снижен с $69,7 до $56/барр., ожидания по курсу рубля скорректированы с 96,5 до 94,3 руб./$.
Доходы бюджета в целом в апреле составили 3,2 трлн руб., из них 2,14 трлн руб. – это ненефтегазовые доходы (ННГД), следует из расчета «Ведомостей» на основе данных Минфина. За январь – апрель ННГД были на уровне 8,5 трлн руб., что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин отмечает замедление поступления НДС в связи с ускоренным возмещением налога в первый месяц II квартала, но это не отразится на квартальной динамике поступлений. В целом траектория поступления ННГД формирует устойчивую базу значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, – это нашло отражение в поправках к бюджету, подготовленных Минфином.
По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января – апреля 2025 г. составил 15,5 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 20,8%. В апреле расходы составили 4,27 трлн руб., что на 1,1 трлн руб. больше, чем в марте. При этом, как отмечает Минфин, темпы роста расходов бюджета замедлились.
В целом, в 2025 г. объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами «бюджетного правила»), напоминает Минфин. Увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете. Их уже одобрило правительство, сообщала пресс-служба министерства 30 апреля. Согласно новому прогнозу, доходы федерального бюджета будут меньше и составят 38,506 трлн руб. по сравнению с 40,3 трлн руб., которые запланированы действующим законом. Нефтегазовые доходы будут ниже на 2,6 трлн руб., чем запланировано в действующем законе (оценка скорректирована с 10,94 трлн руб. до 8,3 трлн), а ненефтегазовые окажутся выше (30,19 трлн руб. по сравнению с 29,36 трлн).
По итогам января – апреля 2025 г. федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3,225 трлн руб., что на 2,085 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. «Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 г. в целом», – отмечает Минфин. В апреле дефицит составил около 1 трлн руб.
Согласно обновленному плану Минфина, дефицит казны окажется втрое выше: 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП) вместо 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП). Расходы, по новому прогнозу ведомства, составят 42,298 трлн руб. (текущие параметры предусматривают 41,47 трлн руб.).
Как пояснял журналистам министр финансов Антон Силуанов, Минфин по итогам года планирует использовать 447 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов Минфин не планирует в этом году прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны, подчеркнул Силуанов.
Нефтегазовые доходы бюджета действительно оказались выше ожиданий в апреле, это произошло по двум причинам, отмечает экономист, автор Telegram-канала TrueEcon Егор Сусин. Во-первых, из-за выплаты квартального НДД, который рассчитывался исходя из еще высоких цен на нефть января – марта. Во-вторых, компенсация по демпферу сильно сократилась, потому что курс рубля был достаточно крепким. Эти два фактора дают положительный эффект для бюджета, считает Сусин. Вероятно, уже со следующего отчета Минфина снижение цен на нефть отразится на доходах бюджета, предполагает эксперт.
Нефтегазовые доходы идут по высокой относительно плана траектории, но и прогноз Минфина в поправках стал гораздо менее оптимистичным, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». По их оценкам, итоговое исполнение федерального бюджета в текущем году в большой степени определит конъюнктура рынка нефти. Отклонение НГД вниз от базового уровня компенсируется за счет ФНБ, ненефтегазовый баланс должен соответствовать плану Минфина – сверхплановые ННГД направляются на расходы, добавляют эксперты.
Что касается увеличения расходов бюджета, то апрель традиционно был месяцем высоких трат, поэтому они находятся в рамках сезонности последних двух лет, отмечает Сусин. Практически весь дефицит Минфин уже реализовал, поэтому в ближайшие месяцы он должен сокращаться, чтобы вписаться в план, добавляет он. Ненефтегазовые доходы бюджета растут, так как росла налоговая база из-за увеличения номинального ВВП, а также вследствие повышения налогов с 2025 г., говорит Сусин.