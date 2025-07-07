Удаленщики столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном

Удаленщики столкнулись с двойным налогообложением при работе с КазахстаномПричина в устаревших международных нормах и незнании национальных законов, полагают юристы
Налоговая служба стала рассылать россиянам, получавшим доходы от казахстанских работодателей, уведомления о необходимости выплаты НДФЛ по полной ставке за 2022–2023 гг., так как, по ее мнению, работа осуществлялась дистанционно с территории России. В то же время заработок за тот период уже облагался в республике индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке от 5 до 20%. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре налоговых юриста, чьи клиенты столкнулись с подобными требованиями. Российские работники, работающие на иностранные компании, оказались в фокусе внимания налоговиков из-за стремительного распространения удаленной занятости, а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 г., полагают собеседники. По их мнению, проблема обостряется тем, что международное законодательство во многом устарело и не учитывает особенностей современной организации труда.
В начале июня налоговая стала вызывать в инспекцию россиян, которые в 2022–2023 гг. получали доход от казахстанских компаний и отразили в декларации уплату ИПН в республике, говорит юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. Между странами с 1996 г. действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Согласно ее положениям, для определения государства, которое будет взимать налог с доходов от работы по найму, имеют значение два основных обстоятельства: в какой стране находился сотрудник при выполнении работы, а также его должность. По общему правилу ИПН остается в Казахстане, если работник жил там во время выполнения своих обязанностей (даже при сохранении налогового резидентства России). Если же работник находился в РФ, то он должен платить только НДФЛ. Исключение составляют так называемые гонорары директоров (т. е. доходы сотрудника на одной из высших управленческих должностей) – налог с них платится в стране нахождения работодателя.