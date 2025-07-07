Удаленщики столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном

В начале июня налоговая стала вызывать в инспекцию россиян, которые в 2022–2023 гг. получали доход от казахстанских компаний и отразили в декларации уплату ИПН в республике, говорит юрист, автор Telegram-канала «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите. Между странами с 1996 г. действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Согласно ее положениям, для определения государства, которое будет взимать налог с доходов от работы по найму, имеют значение два основных обстоятельства: в какой стране находился сотрудник при выполнении работы, а также его должность. По общему правилу ИПН остается в Казахстане, если работник жил там во время выполнения своих обязанностей (даже при сохранении налогового резидентства России). Если же работник находился в РФ, то он должен платить только НДФЛ. Исключение составляют так называемые гонорары директоров (т. е. доходы сотрудника на одной из высших управленческих должностей) – налог с них платится в стране нахождения работодателя.