Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

ВТБ подал жалобу в Конституционный суд из-за повышения цены договора на ПО

Дело касается пересмотра контрактных условий в ответ на изменение налогового законодательства
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу ВТБ на нарушение конституционных прав и свобод граждан и их объединений, выяснили «Ведомости». Госбанк обжалует положения пунктов 1 и 2 ст. 424 ГК РФ (установление цены договора), а также подпункта «а» п. 1 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 265 о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (меняет условия предоставления льгот по уплате НДС для IT-компаний). Копия заявления ВТБ есть у «Ведомостей».

Применение судами обжалуемых норм обострило целый ряд вопросов, главный из которых – может ли новый налоговый закон изменить цену ранее заключенного договора, говорится в документе. Рассмотрение кейса позволит не только восстановить конституционные права заявителя, но и устранить правовую неопределенность обжалуемых норм, предотвратить множество споров по поводу НДС, гармонизировать гражданско-правовые и налоговые отношения, повысить предсказуемость положения сторон сделки, говорится в документе.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных