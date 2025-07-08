ВТБ подал жалобу в Конституционный суд из-за повышения цены договора на ПО

ВТБ подал жалобу в Конституционный суд из-за повышения цены договора на ПОДело касается пересмотра контрактных условий в ответ на изменение налогового законодательства
Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу ВТБ на нарушение конституционных прав и свобод граждан и их объединений, выяснили «Ведомости». Госбанк обжалует положения пунктов 1 и 2 ст. 424 ГК РФ (установление цены договора), а также подпункта «а» п. 1 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 265 о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (меняет условия предоставления льгот по уплате НДС для IT-компаний). Копия заявления ВТБ есть у «Ведомостей».
Применение судами обжалуемых норм обострило целый ряд вопросов, главный из которых – может ли новый налоговый закон изменить цену ранее заключенного договора, говорится в документе. Рассмотрение кейса позволит не только восстановить конституционные права заявителя, но и устранить правовую неопределенность обжалуемых норм, предотвратить множество споров по поводу НДС, гармонизировать гражданско-правовые и налоговые отношения, повысить предсказуемость положения сторон сделки, говорится в документе.