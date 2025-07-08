ВТБ подал жалобу в Конституционный суд из-за повышения цены договора на ПО

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу ВТБ на нарушение конституционных прав и свобод граждан и их объединений, выяснили «Ведомости». Госбанк обжалует положения пунктов 1 и 2 ст. 424 ГК РФ (установление цены договора), а также подпункта «а» п. 1 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 265 о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (меняет условия предоставления льгот по уплате НДС для IT-компаний). Копия заявления ВТБ есть у «Ведомостей».