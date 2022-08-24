Газета
Экономика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«России нужна мобилизационная экономика с рыночным инструментарием»

Сергей Глазьев об опыте Китая, ошибках ЦБ и таргетировании курса рубля
Дмитрий Гринкевич
Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии / Максим Стулов / Ведомости

Разница между пророком и прогнозистом прежде всего в том, что первый скорее предчувствует, а второй хладнокровно оценивает. Кроме этого прогнозы имеют свойство не сбываться в отличие от пророчеств, к которым в случае ненаступления присовокупляется приставка «лже-». Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, бывший советник президента России, доктор экономических наук, академик РАН Сергей Глазьев неоднократно на протяжении многих лет предупреждал о тех событиях, которые наступили в российской экономике в последние месяцы. Он говорил о неизбежной блокировке Западом резервов ЦБ и правительства, осложнении расчетов в долларах и евро, необходимости создания барьеров на вывоз капитала для аккумуляции инвестресурса, понижении ставок и т. д. Сложно отрицать, что его прогнозы сбылись, хотя их осуществление и было катализировано.

Как известно, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем. Глазьев, будучи точным прогнозистом, такое клише в целом подтверждал, поскольку в официальных российских экспертных кругах часто считался персоной по крайней мере эпатажной – прежде всего за свою часто резко отрицательную по отношению к экономической политике ЦБ и правительства позицию. В нынешних условиях многие из его прошлых рекомендаций, например введение барьеров на вывоз капитала, уже реализуются. Другие, такие как применение опыта советской плановой экономики, постепенно входят в инструментарий властей.

Ошибочность политики плавающего курса стоила России около 30 трлн руб. с 2014 по 2021 г., оценивает Глазьев. Несмотря на потери, Россия все еще может резко повысить темпы экономического роста и даже выйти в глобальные лидеры, уверен он. Но даже после смены управленческих моделей с неправильных на правильные это окажется невозможным без выполнения «одного простого условия» – введения системы ответственности, рассуждает Глазьев: «Если тот или иной руководитель или управленческая структура не достигают поставленных целей, значит, они некомпетентны и подлежат замене».

– Власти обсуждают применение модифицированных моделей плановой экономики, например, в импортозамещении – с использованием офсетных контрактов. Кроме этого продолжается обсуждение перехода к мобилизационной экономике. В правильном ли направлении мы движемся?

– Если говорить о мобилизационной экономике, то у нас под этим традиционно понимают экономику сталинского типа периода индустриализации или Великой Отечественной войны. В то время как вполне возможна мобилизационная экономика с обширным рыночным инструментарием. Это прежде всего система мер, которая обеспечивает полное связывание имеющихся в экономике ресурсов в процессе ее расширенного воспроизводства для достижения конкретных целей. Именно к этому нам и нужно стремиться. Терминология в данном случае большого значения не имеет – не следует видеть негативные коннотации в слове «планирование». Офсетные контракты в целом могут быть одним из инструментов реализации такой политики, но вряд ли их окажется достаточно для эффективной перестройки всей экономики.

Для этого требуется создание системы стратегического планирования с соответствующими механизмами ответственности, подчинение денежно-кредитной и всех других сфер экономической политики целям экономического роста и подъема благосостояния населения.

Такой тип экономики действовал и продолжает действовать в Китае. В основе макроэкономической политики должно лежать таргетирование экономического роста, например, по показателю прироста ВВП. Или, если мы исходим из принципов социального государства, прирост потребления населения со средними и низкими доходами. Из этого целевого верхнеуровневого показателя вытекает ряд других, прежде всего прирост инвестиций. Под прирост инвестиций создается кредит – главным источником финансирования инвестиций в китайской экономике, особенно в первые 10 лет ее подъема, являются целевые кредиты: под приоритетные направления – по ставке 0,2%, для госсектора – 2%, для частных заемщиков – 4%. Наряду с централизованными кредитными механизмами работают региональные, ориентированные на финансирование инвестиционных планов провинций и городов.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных