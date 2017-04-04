Прожиточный минимум в России сократился в конце 2016 года до 9700 рублей
Правительство России установило величину прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2016 г. в размере 9691 руб. на душу населения.
Для трудоспособного населения этот показатель установлен на уровне 10 466 руб., для пенсионеров - 8000 руб. , для детей - 9434 руб.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Размеры прожиточного минимума за III квартал 2016 г. были чуть выше и составили соответственно 9889 руб., 10 678 руб., 8136 руб. и 9668 руб.