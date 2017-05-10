Орешкин: Россию беспокоит дискриминация со стороны ЕБРР, а также показатели самого банка

Действия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в отношении России являются дискриминацией по национальному признаку, считает министр экономического развития Максим Орешкин. В частности, он так трактует принятие «политического руководства» о полном прекращении с июля 2014 г. новых инвестиций в российскую экономику, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра. Документ войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР, намеченного на 10 мая. Также, следует из заявления, Москву беспокоят и показатели самого банка.

«Реализация "политического руководства" нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути, это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития. Подобный подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР», - говорится в заявлении Орешкина. Сохранение такого подхода, по его словам, «сделает положение банка в ближайшие годы неустойчивым, может привести к снижению кредитных рейтингов и потребовать докапитализации банка». Это в значительной степени связано с тем, что почти треть дохода ЕБРР была сформирована в России, передает ТАСС.

«Общий объем доходов банка в соответствии с официальным отчетом составил 1,699 млрд евро. При этом очевидно, что указанный уровень доходности не носит устойчивого характера по ряду причин. Почти треть дохода была сформирована в России. Хорошей управленческой практикой является демонстрация результата без так называемых discontinued operations, так как очевидно, что отсутствие операций в России в ближайшие годы приведет к обнулению этого показателя. Без учета российских операций фактический доход банка составил всего 1,202 млрд евро», - говорится в заявлении министра.

Операции ЕБРР в России всегда позволяли добиваться значительных финансовых результатов, напомнил министр.

К концу марта 2017 г. российский портфель сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро (показатель III квартала 2012 г.). «При этом российский портфель, составляя на конец 2016 г. менее 10% от общебанковского, обеспечил 29% годового дохода ЕБРР», - говорится в заявлении Орешкина. Российская сторона как акционер и страна операций ЕБРР вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации, но при этом открыта к конструктивному диалогу и призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка, предупредил министр.

Россию заботит не только неправомерность принятых ЕБРР в отношении нее решений, но и показатели самого банка, подчеркивает Орешкин. «В результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьезные и далеко идущие последствия», - объяснил он.

В июле 2014 г. ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций решил временно приостановить финансирование новых проектов в России. В начале 2017 г. в Давосе президент банка Сума Чакрабарти говорил ТАСС, что ЕБРР поставит перед акционерами вопрос о возобновлении операций в России через несколько месяцев после того, как наступит ясность в отношении курса новой администрации США. Но в апреле источник, близкий к банку, сказал агентству, что ЕБРР вряд ли пойдет навстречу требованию России возобновить работу по кредитованию российских проектов, не исключен и самый пессимистичный сценарий - ЕБРР может полностью перекрасить работу с российскими проектами.

Министр Орешкин был назначен президентом Путиным управляющим от Российской Федерации в ЕБРР в апреле 2017 г.