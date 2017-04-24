Россия хочет перевести вопрос отношений с ЕБРР в юридическую плоскость – Сторчак

Россия планирует поставить на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов, сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Россия едет туда (на совет управляющих ЕБРР), с тем чтобы убедить членов совета управляющих в том, что решение, принятое на более низком уровне совета директоров касательно операций банка в России, не стыкуется с несколькими статьями соглашения об учреждении ЕБРР. Мы считаем, что сразу пять позиций были нарушены», – сказал он.

Заседание совета управляющих банка пройдет в мае на Кипре.