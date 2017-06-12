Анонс «Ведомостей» на 13 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

вышел рейтинг, где учились российские топ-менеджеры;

отмечен взрывной рост поступления налогов;

жителей регионов местные власти интересуют куда меньше, чем Путин.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава катарского МИДа объяснил «русским друзьям» позицию в дипломатическом кризисе

и статью на полосе «Комментарии»: главная интрига дня – удалось ли Алексею Навальному повторить успех 26 марта.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».