Анонс «Ведомостей» на 13 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
вышел рейтинг, где учились российские топ-менеджеры;
отмечен взрывной рост поступления налогов;
жителей регионов местные власти интересуют куда меньше, чем Путин.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава катарского МИДа объяснил «русским друзьям» позицию в дипломатическом кризисе
и статью на полосе «Комментарии»: главная интрига дня – удалось ли Алексею Навальному повторить успех 26 марта.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».