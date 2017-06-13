Минфин одобрил введение упрощенного банкротства граждан с долгом до 700 000 рублей

Минфин согласовал законопроект, вводящий упрощенную процедуру банкротства граждан, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Максимальный долг претендента на упрощенную процедуру сократили с 900 000 до 700 000 руб.

Согласно последней версии законопроекта, воспользоваться упрощенной процедурой смогут граждане, чей долг составляет от 50 000 руб. до 700 000 руб. (в предыдущей версии было 900 000 руб.), в том числе индивидуальные предприниматели.

Новые правила оговаривают, что доход такого гражданина за последние 6 месяцев не должен превышать 50 000 руб. в месяц. В остальном условия не изменились: в течение последних шести месяцев должно возникнуть не более 25% долга, в течение года он не должен совершать сделок по отчуждению имущества дороже 2 млн руб. (за исключением сделок по отчуждению залога с согласия или по требованию банка) и безвозмездных сделок по отчуждению имущества дороже 200 000 руб. При этом с момента последней процедуры реализации имущества по упрощенной схеме должно пройти 10 лет и не менее 5 лет после реструктуризации долгов, у него должно быть не больше 10 кредиторов и не может быть непогашенной судимости за умышленные преступления в сфере экономики.