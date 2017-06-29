Минфин предлагает сократить расходы бюджета в 2018 году на 2%

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Минфин предлагает сократить расходы бюджета в 2018 г. на 2% с целью формирования резерва в размере 77 млрд руб. Россия планирует полностью отказаться от трат Резервного фонда с 2019 г. В 2018 г. траты сократятся в два раза по сравнению с этим годом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

«Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 г. мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов - финансируем дефицит бюджета исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников», - сказал он.

«Мы предлагаем сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондом, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельной части по закрытым статьям», - добавил министр.

При этом глава Минфина добавил, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2018-2020 гг. сократится и составит 171 млрд руб. «В бюджете на 2017-2019 гг. эта сумма планировалась в размере 1,155 трлн руб.», - добавил Силуанов.