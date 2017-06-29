Медведев: пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2018 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал, какие пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции в 2018 г. «Бюджет Пенсионного фонда определен (на 2018 г.) с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются», – приводит ТАСС его слова.

Медведев добавил, что в проект бюджета Пенсионного фонда заложены деньги и на материнский капитал. «Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 г. он должен быть проиндексирован», - сказал Медведев.