Голодец: предложения по продлению маткапитала будут готовы к началу октября

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что предложения по продлению программы материнского капитала будут готовы к началу октября. «До принятия проекта бюджета, до осени. Конец сентября-начало октября», — сказала Голодец, отвечая на соответствующий вопрос.

Вице-премьер отметила, что социальный блок правительства сейчас готовит комплекс предложений по поддержке молодых семей, куда войдут и предложения по созданию новых мест в яслях, и предложения по материнскому капиталу.

«Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты, меры поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми другими блоками правительства. Я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей», — сказала Голодец.