Путин сообщил о спаде рождаемости в России

Число новорожденных в России сократилось на 68 700 человек за первые четыре месяца нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 г. входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века», - заявил он (цитата по сайту Кремля).

Так, резкий спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 70‑х гг., а «это поколение в свою очередь как раз рожало детей в трудные периоды 90‑х гг.», отметил Путин. По его словам, благодаря мерам поддержки удалось задержать «неизбежное падение рождаемости».

Он добавил, что, по его сведениям, сейчас разрабатываются разные предложения. В частности, рассмотреть «возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала», усовершенствовать систему социальных пособий для семей с детьми, решить проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях и предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.