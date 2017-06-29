Силуанов: Россия откажется от трат резервного фонда с 2019 года

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2018 г. траты резервного фонда сократятся вдвое по сравнению с 2017 г. «Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 г. мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов – финансируем дефицит бюджета исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников», – сказал он.

Минфин планирует сократить расходы бюджета в следующем году на 2% с целью формирования резерва в размере 77 млрд руб. «Мы предлагаем сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондом, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельной части по закрытым статьям», – добавил Силуанов.

В период с 2018 по 2020 г. траты фонда национального благосостояния (ФНБ) составят 171 млрд руб. «В бюджете на 2017-2019 гг. эта сумма планировалась в размере 1,155 трлн руб.», - пояснил министр.