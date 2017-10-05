Минэкономразвития зафиксировало снижение инфляции до 3%

Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на уровне 3%, заявил на российско-саудовском инвестфоруме в Москве руководитель ведомства Максим Орешкин. «В текущем году российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста, сейчас темы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизилась до отметки в 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд», - цитирует его «Интерфакс».

По словам министра, фаза роста будет долгосрочной. Рост базируется на снижении макроэкономической неопределенности, стабилизации условий ведения бизнеса, а он связан с началом нового кредитного цикла в низкой инфляционной среде. «В этом году выйдем на опережающий рост инвестиций относительно роста ВВП - это является залогом более высокого роста экономики в будущем», - сказал Орешкин.

По оценке министра, внешнеэкономические условия складываются относительно благоприятно - соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти позволило стабилизировать внешнюю конъюнктуру. Однако он считает, что волатильность цен на нефть все равно остается фактором риска. «Поэтому мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику», - добавил он.

По итогам 2017 г. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в размере 3,2%, ЦБ - 3,5-3,8%. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% с 9%.