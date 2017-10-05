Засекреченные расходы на национальную безопасность станут рекордными за 12 лет

В бюджете на 2018 г. доля закрытых расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличится с 33 до 38,3% — максимума по крайней мере с 2007 г., сообщает РБК. Однако секретная часть российского бюджета в следующем году в целом останется на уровне 17,6% от общих расходов. Увеличение доли засекреченных расходов по разделу «Национальная безопасность» будет компенсировано сокращением секретных частей «гражданских» разделов — «Общегосударственные вопросы» и «Национальная экономика».

Закрытые расходы по «Национальной безопасности» возрастут на 154 млрд руб. относительно оценки 2017 г., уточняет РБК. Связано это исключительно с увеличением секретной части подраздела «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», который сам по себе менее прозрачен, чем остальные. В открытой части этого подраздела фигурируют, например, расходы на социальную поддержку силовиков и их семей, обеспечение доставки государственной корреспонденции, мобилизационную подготовку органов власти.

В то же время в расходах на госаппарат доля секретных расходов снизится на 75 млрд руб. — до 5,1% (около 67 млрд руб.), и это будет минимальная доля секретности в этом разделе по меньшей мере за 12 лет.