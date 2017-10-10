ЦБ объяснил удвоившийся отток капитала из России

Удвоившийся по сравнению с прошлым годом чистый вывоз капитала частным сектором объясняется операциями банковского сектора по сокращению внешних обязательств, сообщил сегодня ЦБ. «Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер», - пишет ЦБ.

По предварительной оценке Банка России, отток в январе - сентябре 2017 г. сформировался на уровне $21,0 млрд по сравнению с $10,0 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении. По итогам 2017 г. Банк России прогнозирует отток капитала из страны в $17 млрд по сравнению с $20 млрд в 2016 г.

По данным регулятора, профицит счета текущих операций платежного баланса вырос за девять месяцев этого года до $26,6 млрд с $15,3 млрд годом ранее. Ключевую роль сыграло укрепление торгового баланса под влиянием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом.