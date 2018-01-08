Правительство утвердило правила субсидирования кредитов под 6,5% для малого бизнеса
Правительство России утвердило правила субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу (МСП) из федерального бюджета, сообщил сайт правительства.
Субсидии банкам предоставляются при условии, что конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% – для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные цели и не более трех лет – на оборотные цели.
Чтобы получить право на субсидии, российский банк должен иметь опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трех календарных лет, соблюдать нормативы ЦБ, не иметь задолженностей по налогам и по возврату субсидий и не получать средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.