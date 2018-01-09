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Средняя цена барреля нефти Urals в 2017 году превысила $53

Средняя цена нефти марки Urals в 2017 г. составила $53,03 за баррель, сообщает Минфин России.

В декабре баррель Urals в среднем стоил $63,61, что в 1,2 раза выше декабрьского уровня 2016 г. ($52,08). В среднем в 2016 г. баррель стоил $41,9.

Фактическая цена Urals в 2017 г. оказалась выше прогнозируемых Минэкономразвития $49,9. Ранее министерство ожидало, что в 2018 г. средняя цена барреля составит до $43,8. В начале декабря после продления сделки ОПЕК+ министр Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития пересмотрит оценку среднегодовой цены на нефть на 2018 г. выше $50.

В федеральном бюджете России на 2018 г. заложена цена нефти в $43,8 за баррель. Дополнительные нефтегазовые доходы сверх базовой цены будут направляться на покупку валюты, впоследствии эти средства пополнят резервы.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в текущем году при цене нефти $54–55 за баррель Минфин закупит валюту на 2 трлн руб., при цене $60 – 2,8 трлн руб. В 2017 г. Минфин планировал закупить валюту на 829 млрд руб.