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В ПФР назвали причины для отказа в назначении страховой пенсии по старости

Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов, пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее в интервью «Российской газете» министр труда Максим Топилин заявил, что в прошлом году были случаи, когда Пенсионный фонд отказывал гражданам в назначении страховой пенсии по старости из-за недостаточности страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким гражданам назначается социальная пенсия.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», - пояснили в Пенсионном фонде, добавив, что отказы в назначении страховой пенсии происходили всегда. Однако таких случаев немного.

В ПФР рассказали, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Получать социальную пенсию женщины могут с 60 лет, а мужчины - с 65 лет. Средний размер страховой пенсии по старости в России на данный момент составляет 14 075 руб., у неработающих пенсионеров - 14 329 руб., размер социальной пенсии при этом 9045 руб.

В 2017 г. для начисления страховой пенсии необходимо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионного балла, в 2018 г. будут требовать девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла. К 2024 г. для получения страховой пенсии по старости нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.