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Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики до 3,1%

Эксперты Всемирного банка (ВБ) повысили прогноз роста мировой экономики в 2018 г. с 2,9% до 3,1%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за январь 2018 г. Основаниями для этого стали восстановление инвестиций, подъем промышленности и торговли, а также стабилизация цен на сырье. При этом эксперты предупреждают, что без инвестиций рост может оказаться кратковременным. «Широкомасштабное восстановление темпов роста мировой экономики обнадеживает, но сейчас не время для самоуспокоенности. Налицо великолепная возможность для инвестиций в человеческий и физический капитал», – приводятся в материалах слова президента группы ВБ Джим Ён Ким.

ВБ отмечает, что 2018 г. станет первым после кризиса, когда мировая экономика заработает практически на полную мощность, а имеющиеся в ней резервы будут исчерпаны. Для поддержания роста правительствам придется искать способы его стимулирования, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Старший директор по вопросам экономики развития Всемирного банка Шантаянан Девараджан рекомендует сосредоточиться на реформах повышения качества образования и здравоохранения, а также на совершенствовании инфраструктурных услуг. В противном случае эксперты прогнозируют в следующем десятилетии снижение среднемировых темпов экономического роста на четверть процентного пункта, а в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах – на половину процентного пункта.

Темпы роста в Европе и Центральной Азии в 2018 г., по прогнозам ВБ, снизятся с 3,7% до 2,9%. Это связывается отчасти с падением цен на нефть и замедлением экономического подъема в Турции с 6,7% в 2017 г. до 3,5% в 2018 г.

Рост экономики России, по прогнозам ВБ, останется на уровне 2017 г. - 1,7%, а в 2019-2020 гг. составит 1,8%.