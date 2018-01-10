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Росстат назвал окончательную оценку инфляции в 2017 году

Росстат в среду сообщил окончательные данные по динамике потребительских цен в 2017 г. Инфляция в России в декабре 2017 г. составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре. Таким образом, инфляция за весь прошлый год оказалась равной 2,5% - это минимум в новейшей истории России.

Инфляция в декабре 2017 г. оказалась ниже ожиданий аналитиков и соответствовала нижней границе ожиданий Минэкономразвития. Во многом рекордно низкая инфляция объясняется умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, продолжением спада реальных доходов населения и хорошим урожаем. За 11 месяцев 2017 г. доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%. В 2016 г. доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015-м - на 3,2%, в 2014-м - на 0,7%.

В 2016 г. инфляция в России составила 5,4% (предыдущий минимум за всю историю наблюдений), в 2015 г. - 12,9%, в 2014 г. - 11,4%, в 2013 г. - 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 6,1%. По данным Росстата, продовольственные товары в 2017 г. подорожали на 1,1%, непродовольственные - на 2,8%, услуги - на 4,4%. При этом бензин дорожал втрое быстрее общей инфляции - рост цен на него составил 7,3%.