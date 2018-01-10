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Минфин допустил отказ от траты госрезервов в 2018 году

Объем госрезервов увеличился до 4,6 трлн руб. и при сохранении текущего курса рубля и цен на нефть они перестанут расходоваться уже в этом году, говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова.

В 2017 г. чистые траты резервов составили 930 млрд руб. вместо запланированных в бюджете 1,707 трлн руб., отмечает Силуанов.

Кроме того, Минфин пополнит резервы на 841,8 млрд руб., полученные благодаря бюджетному правилу, которое предусматривает закупку валюты на дополнительные нефтегазовые доходы сверх заложенной в бюджете цены на нефть в $40 за баррель.

«В результате общий объем резервов на начало 2018 г. увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд руб., или 5% ВВП», – привел данные Силуанов.

В 2018 г. при цене нефти $54–55 за баррель Минфин закупит валюту на 2 трлн руб., при цене $60 – на 2,8 трлн руб., говорил ранее министр. Эти средства также пойдут в «кубышку».

Согласно закону о федеральном бюджете правительство откажется от траты резервов с 2019 г. Однако это может произойти и раньше, указывает Силуанов: «В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ».

На 1 января в фонде национального благосостояния находилось 3,753 трлн руб., его средства в 2017 г. расходовались на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Резервный фонд был полностью израсходован на финансирование бюджетного дефицита, с 1 февраля он перестанет существовать.