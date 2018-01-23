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Греф заявил о возможном повышении дивидендов Сбербанка до 35% от прибыли

Сбербанк по итогам 2017 г., скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли, однако окончательное решение еще не принято, сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе президент банка Герман Греф.

«Размер примерно такой [35% от чистой прибыли по МСФО], но окончательную точку можно поставить, когда будут подведены наши итоги по МСФО», – сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»). Решение о размере дивидендов будет приниматься в конце марта - начале апреля, уточнил он.

По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), в 2015 г. – 20% (44,5 млрд руб.).

В 2017 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30%, заработав рекордные 674 млрд руб. (отчетность по МСФО появится позднее). Исходя из этой цифры дивиденды при планке в 35% составят 236 млрд руб. Половину дивидендов Сбербанка через Центробанк (владеет 50% плюс 1 акция) получает российский бюджет.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что по итогам переговоров с ЦБ принято решение о том, что дивиденды Сбербанка могут быть повышены до половины прибыли при достаточности капитала не менее 12%.

Согласно этим договоренностям предполагается, что повышенные дивиденды будут выплачиваться с 2020 г. Этот же срок заложен в одобренной акционерами дивидендной стратегии Сбербанка. В 2020 г. Сбербанк намерен нарастить прибыль до 1 трлн руб.

Ранее Греф говорил, что Сбербанк может позволить себе направлять акционерам 50% чистой прибыли при условии достаточности капитала первого уровня не менее 12,5%.