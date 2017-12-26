Силуанов рассказал о возможном повышении дивидендов Сбербанка до 2020 года

Президент Сбербанка Герман Греф и министр финансов Антон Силуанов Андрей Махонин / Ведомости

Минфин не исключает, что Сбербанк начнет платить акционерам 50% чистой прибыли ранее указанного в дивидендной политике банка срока – 2020 г., рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По итогам переговоров со Сбербанком и его основным владельцем – Центробанком (держит 50% плюс 1 акция) – стороны пришли к договоренности, что для безболезненной для банка выплаты повышенных дивидендов достаточность капитала должна быть «не менее 12% с небольшим», сказал Силуанов.

«Поэтому договорились о том, что в 2018–2019 гг. будем смотреть на достаточность, и к 50% дивидендов выйдем к 2020 г., – указал Силуанов. – В 2018–2019 гг. [направлять на дивиденды Сбербанк] будет не 50% [прибыли], но если достаточность капитала будет выше 12%, то выйти на 50% можем и раньше. Но пока по нашим планам 50% будет в 2020 г.».

Исходя из нормы в 50% от прибыли, Минфин заложил в бюджет на 2018 г. поступления от Сбербанка в размере 150 млрд руб. По данным Силуанова, теперь сумма «будет несколько меньше – примерно на 15%».

Сбербанк одобрил увеличение дивидендных выплат с 2020 г. до 50% – из прибыли по итогам 2019 г. «Мы берем на себя обязательство по прибыльности 1 трлн руб. в 2020 г.», – сообщал президент госбанка Герман Греф на дне инвестора в Лондоне (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Грефа, Сбербанк может позволить себе направлять акционерам 50% чистой прибыли при условии достаточности капитала первого уровня не менее 12,5%. Это немного, но достаточно, чтобы не быть подверженным шокам, говорил Греф. Сейчас достаточность капитала Сбербанка составляет 11%.

Решение повысить дивиденды до 50% от прибыли с 2020 г. принято на фоне давления правительства России, которое требует от крупнейшей по капитализации российской компании повышенные дивиденды для наполнения бюджета, сообщали источники Bloomberg по итогам наблюдательного Сбербанка, одобрившего дивидендную стратегию.

Один из источников также говорил, что решение повысить дивиденды может быть принято и раньше указанного срока, однако наблюдательный совет остерегся брать на себя такое обязательство.

По итогам 2016 г. Сбербанк выплатил 135,5 млрд руб. дивидендов, или 25% чистой прибыли, в 2015 г. – 20%. За 11 месяцев 2017 г. банк заработал 624,2 млрд руб. Размер выплат за текущий год будет утверждаться весной 2018 г.

Минфин пытается добиться от всех госкомпаний повышенных дивидендов в размере 50% прибыли. В бюджете на 2018–2020 гг. заложена именно такая планка, исходя из которой казна будет получать ежегодно чуть более 400 млрд руб. Размер требуемых дивидендов с госбанков должен определяться с учетом выполнения показателя достаточности капитала, решил Минфин по итогам переговоров с ЦБ.

По действующему законодательству компании с госучастием должны направлять на дивиденды 25% чистой прибыли. В 2016 г. правительство пыталось поднять планку до 50% прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из величин), однако крупнейшие компании, такие как «Газпром», «Роснефть» и ее основной владелец государственный «Роснефтегаз» (также владеет 11% акций «Газпрома»), через который бюджет получает дивиденды, добились для себя исключений, например, ссылаясь на масштабные инвестпрограммы, ситуация повторилась и в 2017 г. В 2018 г. «Роснефть» и «Роснефтегаз» заплатят 50% прибыли, рассказал Силуанов о соответствующих договоренностях.