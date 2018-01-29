Экономика

Новости

Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума в 2017 году

Рождаемость в России в 2017 г. снизилась на 10,7% и оказалась минимальной за последние 10 лет, следует из данных Росстата. По данным за январь – декабрь 2017 г., в России в прошлом году родилось 1,69 млн человек – на 203 372 человека меньше, чем в 2016 г. Это минимум с 2008 г., тогда родилось 1,71 млн человек.

Смертность в 2017 г. снизилась на 3,4% – до 1,82 млн человек с 1,88 млн человек в 2016 г. Естественная убыль населения составила 134 456 человек в 2017 г., сообщил Росстат, в то время как в 2016 г. был зафиксирован прирост населения на 5343 человека.

В прошлом году было зарегистрировано на 63 891 (6,5%) больше браков, чем годом ранее – 1,05 млн. Число разводов также выросло – на 3098 (0,5%) до 611 428 расторжений брака.

Спад рождаемости коснулся всех российских регионов, но минимальным оказался в Чечне – в регионе родилось на три человека меньше, чем годом ранее.