Минвостокразвития анонсировало создание совместной с Китаем трансграничной ТОР
На границе России и Китая может быть создана трансграничная территория опережающего развития (ТОР), сообщает Минвостокразвития.
Создание ТОР в районе пунктов пропуска Пограничный - Суйфэньхэ в ходе встречи 8 февраля обсудили полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер госсовета КНР Ван Ян. Чиновники являются сопредседателями межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.
Инвестиционный потенциал трансграничной ТОР российские и китайские инвесторы оценивают в $1,5 млрд.
Предполагается, что ТОР объединит территорию в 413 га - 233 га с российской стороны и 180 га с китайской. На территории будет действовать режим беспошлинной торговли, свободное перемещение граждан России и Китая, товаров и услуг. Российские и китайские резиденты смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран.