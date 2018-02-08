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Орешкин ищет себе заместителя среди участников конкурса «Лидеры России»

Министр экономического развития Максим Орешкин изучает дошедших до финала участников конкурса «Лидеры России». Среди них он надеется найти себе заместителя, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что после финала определится определенный круг людей, с которыми я еще работаю, для того чтобы понять, кто из них подходит, и, возможно, такое предложение поступит», - сказал он, добавив, что рассматриваются кандидатуры из различных сфер.

По его словам, дошедшие до финала 300 человек «прошли жесткий отбор». Они не являются случайными людьми. «Я изучаю людей, я встречаюсь, изучаю возможность, в том числе встретиться с претендентами, которые здесь участвуют в конкурсе, которые теоретически могли бы попасть на эту позицию», - отметил министр.

Как заявил Орешкин, его будущий заместитель должен отвечать ценностям ведомства, «быть открытым, готовым к изменениям, постоянно развиваться и быть порядочным перед собой, коллективом и страной».