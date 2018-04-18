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Экономика
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Доходы россиян выросли второй месяц подряд

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Рост реальных доходов населения России в марте составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в феврале, сообщает Росстат.

Начавшийся в феврале доходов в первую очередь обеспечили зарплаты в бюджетном секторе – госструктуры повысили оклады, чтобы выполнить майские указы президента.

До этого последний раз доходы россиян росли более года назад, в январе 2017 г. В январе 2018 г. Росстат зафиксировал падение доходов населения на 7% из-за того, что в январе 2017 г. пенсионеры получили единовременную выплату 5000 руб., без учета выплаты январские доходы не изменились. За первый квартал этого года доходы выросли на 0,9% с учетом выплаты или на 3%, если выплату не учитывать.

Средняя зарплата в марте увеличилась на 9% в номинальном выражении или на 6,5% в реальном к февралю 2017 г. – до 41700 руб. (до вычета НДФЛ).

В 2017 г. доходы россиян снижались четвертый год подряд – на 1,7% в реальном выражении. В 2016 г. доходы сократились на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,4%. В этом году Минэкономразвития ожидает рост доходов на уровне 3,8%.

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Бизнес
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РЖД в 2018 году хочет занять 89 млрд рублей для инвестпрограммы

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В этом году для своей инвестиционной программы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты.

Размещение евробондов в данный момент не планируются, говорит Михайлов. Ситуация на рынке не подходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.

Ранее РЖД отчиталась за 2017 г.: чистая прибыль увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб.

На чем может сэкономить РЖД – анализ Deloitte

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Финансы
Новости

ЦБ исключил PayPal из реестра значимых провайдеров платежных услуг

Ведомости
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Центробанк России исключил PayPal (ООО НКО «ПэйПал Ру») из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По мнению регулятора, компания не отвечает новым критериям отбора в этот реестр, которые были введены в ноябре 2017 г.

Обновленный реестр был опубликован в «Вестнике Банка России» и на сайте регулятора 11 апреля. Как отмечает «Интерфакс», ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 г.

Как пояснили в компании, по новым требованиям ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год. ЦБ больше не учитывает переводы электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт. «НКО "ПэйПал РУ" более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», - добавили в пресс-службе PayPal.

В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор не комментирует действующие финансовые организации. Отбор в реестр происходит по критериям, оценка на соответствие им проводится каждый год.

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Бизнес
Новости

«Иркут» начал искать разработчика дизайна интерьера бизнес-версии МС-21

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Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную компанию) ищет разработчика дизайна интерьера бизнес-версии самолета МС-21. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – $1 млн, дата подачи заявок – до 30 мая 2018 г. Итоги конкурса подведут 22 июня. Сроки работы будут определяться на основании предложения победителя, указано в документации. Надо будет не только создать дизайн салона, но и контролировать его производство и сборку.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет. Его первый полет прошел в мае 2017 г., поставки должны начаться в конце 2018 г. VIP-версия МС-21 может появиться в 2022 г., рассказывал ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.

Иркутский авиазавод построил самолет МС-21

Финансы
Новости

Стоимость барреля WTI превысила $68 впервые с декабря 2014 года

Ведомости
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Стоимость нефти марки WTI впервые с 4 декабря 2014 г. превысила $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.00 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,65% и составила $72,76 за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени дорожали в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже на 2,09%, до $67,91 за баррель. В течение торговой сессии цена на майские фьючерсы WTI достигала $68,05 за баррель.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Соколов назвал преждевременным разговор о запрете авиатранзита для США

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Запрет на авиационный транзит через территорию России для авиакомпаний США противоречил бы международным обязательствам, однако тот или иной ответ на американские санкции в транспортной сфере будет подготовлен, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Сейчас рассматриваются различные контрмеры на новые санкции США, говорить о них на данном этапе преждевременно, однако ответ будет подготовлен и принят своевременно. Так Соколов ответил на вопрос о возможности запрета полетов над территорией России для американских авиакомпаний, передал «Интерфакс».

Говорить о запрете транзита не совсем правильно, поскольку это не соответствует международным обязательствам России и конвенциям, в том числе нормам Международной организации гражданской авиации, отметил Соколов. Но «адекватные меры» в транспортной отрасли прорабатываются, подчеркнул он.

Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях против США. Среди прочего он наделяет правительство полномочиями остановить сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского участия более 25%, а также повысить сборы за аэронавигационное обслуживание.

Выбор редактора
Политика
Новости

СК заявил о многолетнем запрете прокуратуры на проверки «Зимней вишни»

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Прокуратура в течение нескольких лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

Прокуратура Кемерова и Кемеровской области исключила из плановых проверок несколько предприятий малого и среднего бизнеса, в числе которых был владелец здания «Зимней вишни» – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщает СК. Уже допрошены прокурор Кемерова и его помощник, говорится в сообщении ведомства. Первый пояснил, что это было указание «вышестоящего руководства», уточняется там же.

СК не указывает имя допрошенного чиновника, но на сайте прокуратуры области указано, что прокурор города – Олег Заратовский.

На прошлой неделе СК сообщил, что в деле «Зимней вишни» есть чиновник, который препятствовал проверкам в торговом центре. Его имя и должность не назывались.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что нарушения требований безопасности в «Зимней вишне» допустили из-за того, что контролирующие органы прикрывались «надзорными каникулами». «В погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь "надзорными каникулами", не исполняли свои прямые обязанности», – отметил Чайка (цитата по «Интерфаксу»).

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, большая часть из них – дети. По этому делу уже арестованы восемь человек. Губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. 28 марта в России был день общенационального траура.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

Политика
Новости

Эрдоган назвал дату досрочных выборов президента и парламента Турции

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Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 г., заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, голосование пройдет на год раньше запланированного срока.

О досрочных выборах турецкий лидер заявил после встречи с председателем оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

«Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 г. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», – уточнил президент Турции.

Эрдоган объяснил необходимость проведения досрочных выборов стремлением как можно скорее перейти на президентскую систему правления.

Бахчели ранее признал, что президентская система еще не устоялась. В связи с этим Турция не может ждать до очередных выборов, которые должны были состояться 3 ноября 2019 г. После этого голосования должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 г. Ранее турецкие власти опровергали сообщения о досрочных выборах.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев

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Политика
Новости

ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

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Следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не обнаружено, говорится в докладе, подготовленном экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В заявлении ОЗХО подчеркивается, что прекурсоры BZ содержались в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.

Ранее версию о том, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, выдвинул министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – приводил министр заключение швейцарской лаборатории.

Чиновника интересовало, почему ОЗХО не учла эту информацию в своем докладе. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – подчеркивал он.

Лаборатория, в которой изучались пробы с места отравления, отреагировала на слова министра иностранных дел России 15 апреля. «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – подчеркивалось в заявлении.

Скрипали были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания считает, что речь идет о веществе «Новичок», которое создавали в СССР. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль РЖД выросла почти в 14 раз

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Чистая прибыль Российских железных дорог (РЖД) по МСФО в 2017 г. увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA – на 11,8% до 496 млрд руб. Это следует из отчета компании.

Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб. Это обусловлено ростом грузооборота на 6%, а также индексацией тарифов, поясняется в сообщении компании. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 9% до 238 млрд руб. – за счет индексации тарифов и роста числа пассажиров.

Резкое увеличение чистой прибыли объясняется, прежде всего, сокращением убытков от обесценения основных средств и нематериальных активов – с 141,6 млрд руб. в 2016 г. до почти 39 млрд руб. в 2017 г., следует из отчета РЖД. «Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 г. связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики «РЖД до 2025 г.», – поясняется в сообщении компании.

По итогам 2016 г. РЖД выплатила по обыкновенным акциям рекордные 5,1 млрд руб., по привилегированным бумагам – 5 млн руб. Решения по дивидендам за 2017 г. пока нет – соответствующая директива ожидается в период с мая по конец июня, отмечает первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. Но отметил, что сохранение большей части чистой прибыли в распоряжении компании, и выплата дивидендов только по привилегированным акциям – это одна из составляющих новой, семилетней программы развития РЖД.

Базовая индексация тарифов на грузовые перевозки на 2018 г. утверждена в размере 3,9% (с учетом сохранения 2%-ной целевой надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры), дополнительная целевая надбавка на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, – в размере 1,44%. На период 2019-2025 гг. распоряжением правительства установлена ежегодная индексация тарифов на перевозку грузов на уровне инфляции минус 0,1 п. п. При этом сохранена целевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в размере 2%, а также целевая надбавка по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства в размере 1,5%, – на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г., перечисляется в отчете РЖД.

Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб. (годом ранее – 861,1 млрд руб.), показатель чистый долг / EBITDA увеличился c 1,9 до 2 (в стратегии РЖД максимальный размер этого отношения определен в 2,5). В числе основных инвестиционных проектов РЖД – модернизация БАМа и Транссиба, комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет, развитие Московского транспортного узла, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, создание ВСМ Москва – Казань и проч. Капитальные вложения монополии в прошлом году составили 528,7 млрд руб. – на 17% больше, чем годом ранее.

В 2018 г. для своей инвестпрограммы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты. Размещение евробондов в данный момент не планируется, говорит Михайлов. Ситуация на рынке неподходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.

Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки

Финансы
Новости

Из Morgan Stanley уволился трейдер по имени Морган Стэнли

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Из банка Morgan Stanley уволился трейдер, который носит такое же имя – Морган Стэнли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У Стэнли также есть второе имя – Адам. Он устроился работать в Morgan Stanley в 2012 г., после окончания Бостонского колледжа, следует из отчета службы регулирования отрасли финансовых услуг. Представитель банка от комментариев отказался. Bloomberg попытался связаться со Стэнли в LinkedIn, но он не ответил на сообщения.

Morgan Stanley – крупная американская финансовая корпорация, одно из основных направлений – управление активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но есть офисы в более чем 40 странах. По итогам I квартала 2018 г. чистая прибыль Morgan Stanley выросла на 38% год к году до $2,7 млрд, указано на сайте банка.

Что оставляют банкам миллиардеры-банкроты

Новости

Доходы Набиуллиной выросли на четверть за 2017 год

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в 2017 г. увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн руб., следует из депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Его декларация опубликована на сайте Мосгордумы.

Согласно документам, Набиуллина по уровню годового дохода обошла мужа почти на 4 млн руб.: Кузьминов в 2017 г. задекларировал 29,9 млн руб. Председатель ЦБ владеет также квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м. 

У нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.

Кузьминов, в свою очередь, владеет земельным участком и дачей в 1470 кв.м и 326,1 кв.м соответственно. Кроме того, совместно с женой - 1/3 долей в квартире.

За 2016 г. председатель Банка России заработала 26,9 млн руб. При этом перечень ее собственности за прошедший год не изменился. 

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

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