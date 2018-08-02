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Фунт стерлингов упал к доллару после повышения ставки Банком Англии

Фунт стерлингов заметно упал к доллару после сегодняшнего решения Банка Англии увеличить размер базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, с 0,5% до 0,75%. С уровней 1,312 за доллар курс британской валюты упал до уровня 1,302, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, опрошенных агентством, и нынешнее повышение ставки, и обещанный дальнейший рост сомнительны в условиях неопределенности с Brexit.

Теперь ставка находится на максимальном уровне с конца 2009 г. Руководство регулятора считает возможным одно повышение ставки в следующем году и еще одно - в 2020 г.

Инфляция в Великобритании, превышающая таргет, вызывает большие опасения, чем риски выхода Великобритании из Евросоюза, заявил директор Банка Англии Марк Карни, объясняя решение о ставке. «С учетом растущей инфляции, вызванной внутренними причинами, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, - приводит его слова агентство.

Новый прогноз Банка Англии исходит из инфляции в 2,3% в текущем году, 2,2% в 2019 и 2% в 2020 году. «В текущих условиях ограниченное и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень на стабильной основе», - сказал Карни.