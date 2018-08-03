Экономика

Новости

Минфин в августе поставит новый рекорд по закупкам валюты

Минфин в августе – начале сентября направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке более 383 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Эта сумма на 3 млрд руб. превысит рекордный по размеру интервенций июнь.

В августе Минфин ожидает получить 388,3 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июля фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 5,1 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 383,2 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 16,7 млрд руб.

До этого с 6 июля по 6 августа Минфин планировал приобрести валюту на 347,7 млрд руб. Таким образом, в августе закупки увеличатся в целом на 10%, а ежедневные интервенции – на 5,7%.

До сих пор максимальными закупки были в июне – начале июля, когда Минфин потратил около 380 млрд руб.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. По итогам 2018 г. госрезервы за счет подорожавшей нефти могут пополниться на 2,74 трлн руб., следовало из основных направлений налоговой и бюджетной политики министерства.