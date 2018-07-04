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Минфин сократит закупки иностранной валюты

Минфин в июле – начале августа направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке почти 348 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.

В июле Минфин ожидает получить 387 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июня фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 39,6 млрд руб. Исходя из этого, в период с 6 июня по 6 августа Минфин направит на покупку валюты 347,7 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 15,8 млрд руб.

До этого, с 7 июня по 5 июля, Минфин планировал приобрести валюту на рекордную за всю историю интервенций сумму в 380 млрд руб. (19 млрд руб. в день). Таким образом, в июле закупки уменьшатся в целом на 8%, а ежедневные интервенции – на 17%.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в июне говорил, что при текущей конъюнктуре на рынке нефти ФНБ по итогам 2018 г. может пополниться на 2,2 трлн руб.