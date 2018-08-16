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Экономика
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Fitch предупредило о последствиях изъятия сверхдоходов у бизнеса

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Предложенное помощником президента России Андреем Белоусовым повышение налогов для металлургических и нефтехимических компаний скажется на их прибыльности, сократит доступные денежные потоки, а также вынудит снизить дивиденды и сократить капиталовложения, считают в рейтинговом агентстве Fitch.

Влияние на рейтинги таких компаний будет зависеть от размера налога и ответных шагов, указывают в Fitch. «Давление на рейтинги будет наиболее сильным для эмитентов с сочетанием существенного налога на сверхдоходы, ограниченного запаса прочности по левериджу (отношение собственного капитала к заемным средствам. – "Ведомости") в рамках текущих рейтингов и отсутствия возможности соответствующим образом скорректировать дивиденды или капиталовложения», – говорится в сообщении агентства.

В Fitch полагают, что близкие к завершению проекты капиталовложений, такие как «Запсиб» нефтехимического холдинга «Сибур», вряд ли пострадают. Однако в более долгосрочной перспективе все компании, которых коснется инициатива Белоусова, могут переоценить потенциальную отдачу от проектов в ситуации более высоких налогов, предупреждают эксперты. Также есть вероятность переориентации компаний в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог, указывает Fitch.

Кроме того, агентство обращает внимание на потенциальные риски «дестимулирования инвестиций в высокомаржинальные проекты, а также влияние изменения правил налогообложения на инвестиционный климат».

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Путин не принимал конкретных решений по инициативе, но поручил правительству проработать этот вопрос, сообщал пресс-секретарь главы государства. Общая позиция правительства будет сформулирована к 17 августа.

Политика
Новости

Обвинение потребовало для Януковича 15 лет тюрьмы

Ведомости
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Главная военная прокуратура Украины потребовала назначить экс-президенту страны Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает «Интерфакс-Украина».

Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло гибель людей.

В ходе судебного заседания в Оболонском районном Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицейскими. Частные адвокаты экс-президента выступали против перехода процесса к стадии прений, заявив, что опрошены не все свидетели защиты. Однако суд не принял их возражения. В знак протеста адвокаты покинули зал заседаний. Вместо них Януковичу был назначен бесплатный государственный защитник. Сам экс-президент отказался от его услуг, но суд отклонил это ходатайство.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. 22 февраля того же года Верховная р​ада одобрила постановление, в котором говорилось, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Политика
Новости

Удальцов обжаловал арест за повторное нарушение при организации митинга

Ведомости
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов обжаловал решение Мещанского суда Москвы по делу о повторном нарушении при организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Во вторник, 14 августа суд признал Удальцова виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. В суде Удальцов вину не признал. Обвинения, выдвинутые против него, он назвал надуманными. По его словам, 28 июля претензий к нему никто не предъявлял.

«Сергей сам сегодня подал апелляционную жалобу на арест, а в ближайшее время арест обжалует и его адвокат», - рассказала ТАСС супруга координатора Анастасия Удальцова. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения жалобы.

По ее словам, Удальцов уже двое суток придерживается сухой голодовки. Таким образом он протестует против предложенной правительством пенсионной реформы, пояснила она.

Полицейские задержали Удальцова днем 14 августа. Его доставили в ОВД «Красносельское». Позже в этот же день суд вынес решение.

Сам Удальцов объяснял, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства». Митинг против пенсионной реформы в отличии от акции Удальцова был согласован с мэрией.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. Документ предполагает повышение пенсионного возраста как для мужчин (до 65 лет), так и для женщин (до 63 лет). Масштабное обсуждение законопроекта продолжается, предложения по его доработке будут зафиксированы и представлены в виде поправок ко второму чтению, которое запланировано на осень. Ранее срок представления поправок был продлен с 18 августа до 24 сентября.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ВЭБ переехал в новый офис на Воздвиженке в центре Москвы‍

Ведомости
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Сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБа) переехали из здания на проспекте Академика Сахарова в офис на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ВЭБа.

Сотрудники госкорпорации переехали в московский бизнес-центр по адресу Воздвиженка, 10. Здесь будут работать сотрудники блоков: бизнес, финансы и развитие, дочерние и зависимые общества, блок работы с проблемными активами, государственная управляющая компания, управление по развитию экспорта, топ-менеджмент.

Пресс-служба ВЭБа уточнила, что старое здание на проспекте Академика Сахарова «морально и технически устарело». В нем с 1984 г. не проводился ремонт, говорится в сообщении. Там отмечается, что госкорпорация также сократила парк автомобилей – более чем на 90% со 150 машин, а также корпоративные льготы. О каких именно льготах идет речь, в сообщении не уточняется.

В мае РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу, писал, что в здание на Воздвиженке переведут топ-менеджеров банка во главе с его новым председателем и бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Кто покинул правительство Медведева

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на систему «Меркурий»

Ведомости
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Информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке, говорится в сообщении Россельхознадзора. В частности, атака была направлена на сервер, который обеспечивает доступ к системе «Меркурий».

Атака произошла 13 августа с 03.06 по 03.13 мск – это начало отгрузок и оформления сопроводительных документов, поэтому сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект, отмечает Россельхознадзор. Однако благодаря принятым мерам сбоя в работе не было, добавляет служба.

Кто именно стоит за атакой – Россельхознадзор не знает, но не исключает, что она была подготовлена специально. Сведения об атаке переданы в «компетентные органы» для проверки, добавляет служба.

В системе «Меркурий» фиксируется движение по России товаров животного происхождения. Проект запустили для создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, говорится на сайте Россельхознадзора. Последние восемь лет система «Меркурий» подвергалась регулярным доработкам, совершенствовалась, технически развивалась и сегодня полностью готова к полноценному функционированию, рассказывал представитель Россельхознадзора «Ведомостям» в октябре.

Как власть мешает бизнесу: история про маркировку куриных яиц

Экономика
Новости

Россия потратит 642 млн рублей на восстановление купола Капитолия на Кубе

Ведомости
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Управление делами президента России выбрало компанию, которая будет заниматься восстановлением золотого покрытия купола Национального Капитолия в кубинской столице. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Кто именно станет исполнителем работ, не сообщается. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Цена контракта составляет почти 642,5 млн руб. Работы по восстановлению золотого покрытия купола Капитолия в Гаване должны начаться в августе текущего года и завершиться в октябре 2019 г., следует из документов.

В ноябре следующего года кубинская столица будет отмечать 500-летний юбилей. К этому событию в исторической части города ведется масштабная реставрация. «Старая Гавана» с 1982 г. входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, там расположено боле 3000 зданий, представляющих большую историческую ценность.

Капитолий был открыт в 1929 г. и до 1950-х оставался самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 г. в Капитолии заседал парламент страны, затем он стал использоваться в качестве конгресс-центра. В последние годы здание занимали министерство науки, технологий и охраны окружающей среды и Академия наук Кубы.

Здание Капитолия находится на реставрации уже восемь лет. В восстановлении золотого покрытия купола принимают участие российские специалисты.

В 2016 г. Управделами президента заказало за 2,4 млн руб. обмерно-обследовательские работы на куполе, чтобы выяснить техническое состояние его основных несущих конструкций. В мае прошлого года ведомство проводило конкурс на выполнение работ по восстановлению купола, максимальная цена контракта тогда составляла 20 млн руб.

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест

Ведомости
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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» и режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста рассматривал Мосгорсуд, потому что Серебренников находится под ним дольше предельно допустимого срока, отмечает агентство. В суде следователь отметил, что защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами этого дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Обыски в «Гоголь-центре»

Политика
Новости

Общество «Мемориал» решили выселить из здания в центре Петербурга

Ведомости
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Власти Санкт-Петербурга хотят выселить «Мемориал» из здания на Разъезжей улице, которое правозащитная организация занимает более 20 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, офис петербургского отделения «Мемориала» располагается во дворе старинного здания на Разъезжей, 9, с 1997 г. Помещение находится в городской собственности, с организацией был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

«В январе 2018 г. "Мемориал" обратился в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора. А в июле получил ответ от зампреда комитета А. Р. Якушева, где "мемориальцам" сообщалось: "данный вопрос был 24 мая 2018 г. рассмотрен на заседании городской комиссии по распоряжению имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок", – написал Вишневский в Faceboоk. В доказательство он прикрепил фотографию документа, полученного "Мемориалом" от комитета.

Власти города попросили «Мемориал» «провести работу по расторжению договора аренды» и освободить здание, следует из документа.

По словам Вишневского, «Мемориал» не нарушал условия договора, вовремя вносил арендную плату, никаких претензий к обществу как к арендатору у городских властей не было. «Никаких объективных причин отказать "Мемориалу" в праве и дальше арендовать помещение нет и не может быть», – считает депутат.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Бизнес
Новости

Молдавский лоукостер Fly One пожаловался на проблемы с полетами в Россию

Ведомости
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Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В нем уточняется, что проблемы обусловлены «некоторыми ограничениями», которые российские власти установили в отношении компаний, арендующих самолеты с экипажем у других перевозчиков. То есть используют так называемый «мокрый» лизинг, говорится в сообщении.

Перевозчик пояснил, что речь идет о полном запрете на полеты таких авиакомпаний в воздушном пространстве страны, передает агентство. «По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени», - подчеркнула авиакомпания.

Лоукостер принес извинения за неудобства и пообещал сделать все для того, чтобы избежать таких задержек. Минтранс не ответил на запрос «Интерфакса» по этой теме. Собеседник агентства в отрасли рассказал, что запрет на использование «мокрого» лизинга фактически содержится в межправительственных соглашениях. По его мнению, ситуация с Fly One, вышедшей на рынок в 2016 г., могла возникнуть из-за того, что для перевозчика поначалу сделали исключение.

На сайте авиакомпании говорится, что у нее всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Компания выполняет два рейса в неделю из Кишинева в Москву (во «Внуково» и «Домодедово») и по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.

Какие зарубежные компании сворачивают бизнес в России

Политика
Новости

В Казани представили радикально модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М

Ведомости
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Презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М прошла в четверг на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Теперь самолет будет передан для проведения наземных и летных испытаний. Первый полет нового бомбардировщика состоится до конца сентября.

Речь идет о радикально модернизированной версии бомбардировщика Ту-22М3, который производился в Казани в 1980-е гг. В рамках модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, сообщила ОАК. Например, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.

Заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования и оно унифицировано с аналогичными системами стратегического бомбардировщика Ту-160М, добавила ОАК. Кормовая пушечная установка снята, функции защиты самолета выполняют системы радиоэлектронной борьбы.

Всего планируется модернизировать 30 Ту-22МЗ, преобразовав их в Ту-22М3М. Стоимость работ, по словам источника в ОАК, составит несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, для машины разрабатываются новые ракеты и другие средства поражения.

Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 г., сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь на презентации. По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.

Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Самолет приняли на вооружение в 1989 г. Бомбардировщики Ту-22М3, взлетавшие с территории России, наносили в 2015-2017 гг. бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии.

10 самых важных самолетов России и СССР

Недвижимость
Новости

Власти не будут откладывать повышение тарифов ЖКХ из-за НДС

Ведомости
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Власти не будут надолго откладывать принятие вопроса по изменению тарифов ЖКХ из-за роста НДС - позиция Минстроя о повышении тарифов в два этапа может быть сформулирована в конце следующей недели, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, передает «Интерфакс».

В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко признал, что существует мало других вариантов помимо двухразового роста тарифов - в январе 2019 г. и в июле 2019 г., передает «РИА Новости».

Если решение будет принято, повышение тарифов в два этапа будет однократным, пообещал Якушев.

«Мы говорим о компенсации увеличения НДС, поэтому оно не может быть каждый год», - сказал Якушев, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону замруководителя ФАС Виталий Королев сообщил, что в случае принятия решения о росте тарифов в два этапа в январе следующего года они должны повыситься на 1,6-1,7%, а в июле - на 2,4%.

Политика
Новости

Генерал СКР Никандров получил 5,5 года колонии по делу о взятке

Ведомости
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Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Суд также постановил лишить Никандрова звания генерала юстиции, но штраф назначать не стал.

Никандров полностью признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось без исследования доказательств. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, попадающие под понятие государственной тайны. Открыто была оглашена только резолютивная часть приговора.

«Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев без штрафа. Лишить его специального звания «генерал юстиции», — огласил решение судья Андрей Росновский.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко были вынесены ранее: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.

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