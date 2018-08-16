Экономика

Новости

Fitch предупредило о последствиях изъятия сверхдоходов у бизнеса

Предложенное помощником президента России Андреем Белоусовым повышение налогов для металлургических и нефтехимических компаний скажется на их прибыльности, сократит доступные денежные потоки, а также вынудит снизить дивиденды и сократить капиталовложения, считают в рейтинговом агентстве Fitch.

Влияние на рейтинги таких компаний будет зависеть от размера налога и ответных шагов, указывают в Fitch. «Давление на рейтинги будет наиболее сильным для эмитентов с сочетанием существенного налога на сверхдоходы, ограниченного запаса прочности по левериджу (отношение собственного капитала к заемным средствам. – "Ведомости") в рамках текущих рейтингов и отсутствия возможности соответствующим образом скорректировать дивиденды или капиталовложения», – говорится в сообщении агентства.

В Fitch полагают, что близкие к завершению проекты капиталовложений, такие как «Запсиб» нефтехимического холдинга «Сибур», вряд ли пострадают. Однако в более долгосрочной перспективе все компании, которых коснется инициатива Белоусова, могут переоценить потенциальную отдачу от проектов в ситуации более высоких налогов, предупреждают эксперты. Также есть вероятность переориентации компаний в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог, указывает Fitch.

Кроме того, агентство обращает внимание на потенциальные риски «дестимулирования инвестиций в высокомаржинальные проекты, а также влияние изменения правил налогообложения на инвестиционный климат».

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Путин не принимал конкретных решений по инициативе, но поручил правительству проработать этот вопрос, сообщал пресс-секретарь главы государства. Общая позиция правительства будет сформулирована к 17 августа.