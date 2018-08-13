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Состояние собственников компаний из списка Белоусова уменьшилось на $3,1 млрд

Совокупное состояние 11 российских миллиардеров сократилось за пятницу, 10 августа, на $3,1 млрд после того, как помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять 513,66 млрд руб. сверхдоходов у принадлежащих им компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, заметнее других уменьшилось состояние Владимира Лисина (НЛМК) – на $832 млн. На втором месте – Виктор Рашников (ММК), чье состояние, по оценке журналистов, снизилось на $446 млн. Следом идут Алексей Мордашов (-$444 млн, «Северсталь»), Роман Абрамович (-$381 млн, Evraz) и Владимир Потанин (-$290 млн, «Норникель»). Далее в списке – Александр Абрамов (-$221 млн, Evraz), Леонид Михельсон (-$182 млн, «Сибур»), Андрей Мельниченко (-$143 млн, СУЭК), Алишер Усманов (-$60 млн, «Металлоинвест», Геннадий Тимченко (-$55 млн, «Сибур») и Андрей Гурьев (-$37 млн, «Фосагро»).

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма чиновника следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и растущей конъюнктуры мировых рынков. Он предлагал, в частности, повысить налоги и получить дополнительно 114,2 млрд руб. с одного из крупнейших в мире производителей меди и никеля – «Норникеля», с производителя алмазов «Алроса» – 67,28 млрд руб., с нефтехимической компании «Сибур» – 65,23 млрд руб., с металлургической «Северстали» – 43,31 млрд руб. Полученные средства, по мнению Белоусова, могли бы пойти в том числе на исполнение майских указов президента.

Всего в список Белоусова попали 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний. Два источника «Ведомостей» сообщили, что на экстренном совещании представителей компаний с чиновниками Минпромторга обсуждалась возможность включить в список медные и химические компании.

Сообщения о предложении Белоусова отразились на капитализации попавших в список компаний. Общие потери в стоимости девяти из них, по расчетам «Ведомостей», составили почти 392 млрд руб. ($5,9 млрд). Бумаги «Сибура», СУЭК, «Металлоинвеста», «Уралкалия» и «Акрона» на биржах не торгуются. Бизнесмены, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), резко раскритиковали инициативу. Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, согласился с необходимостью проработать предложение Белоусова.

«Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля, т. е. от изменения не зависящих от них макроэкономических факторов, и роста мировых цен на их продукцию», – объяснил Белоусов «Ведомостям» суть инициативы. Главная цель – более равномерное распределение налоговой нагрузки, подчеркивал он. Белоусов напомнил «главный закон капитализма»: «Делиться надо».

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