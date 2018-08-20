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Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставок

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проводимую Федеральной резервной системой (ФРС) политику постепенного повышения базовой процентной ставки, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников Bloomberg, Трамп недоволен действиями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом глава государства заявил на встрече со спонсорами республиканской партии. На встрече, которая состоялась в конце прошлой недели, помимо влиятельных спонсоров присутствовали министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также советники президента Джаред Кушнер и Дэн Скавино. По словам источников агентства, Трамп на встрече заявил, что рассчитывал на сохранение низкой процентной ставки после назначения Пауэлла председателем ФРС. Однако тот не оправдал ожиданий президента, пишет Bloomberg.

Трамп публично не раз заявлял, что он не поддерживает повышение процентной ставки. По его мнению, это может негативно повлиять на экономический рост страны, а также на внешнюю торговлю США. Как отмечает Bloomberg, Трамп впервые выступил с критикой в адрес Пауэлла, возглавившего ФРС в ноябре 2017 г.

По информации WSJ, некоторые из политических советников Трампа обеспокоены тем, что ФРС собирается продолжить повышать ставки. По их мнению, экономический рост к 2020 г. замедлится, ситуация с созданием новых рабочих мест ухудшится. Трампу будет «очень сложно переизбраться в 2020 г.», считает человек, близкий к Белому дому.

Пауэлл является сторонником постепенного повышения процентной ставки. С момента избрания Трампа президентом США ФРС уже пять раз повышала ставку, при этом два раза после назначения председателем ФРС Пауэлла. Последний раз ФРС повысила базовую ставку до 1,75–2% в середине июня. К концу 2018 г. ФРС планирует повысить ставку еще два раза, а в 2019 г. – три раза.